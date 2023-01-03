Російська влада продовжує робити фатальну помилку

Путін та його оточення досі вірять, що українці схожі на росіян

Ми колись подякуємо росіянам. Але не так, як вони сподівались

*ОМОН б'є росіян палицями і росіяни розповзаються по домівках*

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Керівництво Росії: «О, чудова ідея! Давайте поб'ємо українців великими палицями і вони здадуться!»

*починають бити ракетами по аеропортах та воєнних об‘єктах, в більшості попадають по житлових комплексах, бо в них карти 60-х, а в нас Микитась*

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Українці: Згуртовуються навколо ЗСУ, шукають, що було на місцях будинків 60 років тому та ржуть з росіян!

Керівництво Росії: «Хм, не працює, давайте їх заморозимо!»

*б'ють по критичній інфраструктурі*

Українці: З кожним новим відключенням світла навчаються правилам тайм-менеджменту та стають все зліші.

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Керівництво Росії: «Знов не працює. Тоді вкрадемо в них свято!»

*б'ють перед святами і в саму новорічну по… [рандомні готелі та житлові будинки]*

Українці: Не помічають обстрілів та святкують!

Керівництво Росії: Обтікає від такого приниження та спостерігає величезний неоновий напис в небі: «Це фіаско, братан!».

Своїми обстрілами вони лише зміцнили наш імунітет перед небезпеками війни і тепер нам ще легше робити все потрібне для перемоги!

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Але подякуємо ми їм не зараз, а колись потім. В мемуарах. В розділі курйозів...