Про роль російських агентів впливу в Європі

Вже зараз можна сміливо казати, хто разом із росЗМІ активно допомагатиме Росії розгойдувати Євросоюз у цій «кризі»

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Россия рассадила своих гибридных медиадиверсантов по всей Европе. Это «гуманисты-правозащитники», «эмигранты-антипутинцы» и «протестные журналисты». Которые сейчас хором повторяют одно и то же:

рассуждают о правах человека в ЕС (о крымских татарах, украинских политзаключённых в РФ – НИ СЛОВА);

перекладывают либо приравнивают «вину» Польши и Литвы к вине Белоруссии (про РФ – НИ СЛОВА);

выезжают на места «гуманитарной катастрофы», как они называют «лагеря беженцев» из нефтеносного иракского Курдистана (где НЕТ ВОЙНЫ), которые воспользовались коммерческим предложением Путина-Лукашенко совершить практически официальный авиатур в один конец стоимостью от $2500 на человека с шансом незаконно попасть в ЕС.

Уже сейчас можно без страха ошибиться сказать, кто вместе с RT, «Спутником» и т.д. будет активно помогать России раскачивать [единство] ЕС в этом «кризисе». (Эксперты и спецслужбы могут промониторить.) Это – российская «либеральная эмиграция», коллективная «Медуза» и прочая агентура влияния, о которой я написал вначале.

Выводы тут просты:

а) Польше – не сдаваться, пусть со своими гибридными «туристами» русские/«белорусы» разбираются сами: оставляют у себя, отправляют теми же самолетами обратно etc;

б) Латвии (и вообще всем) – выявить и возвратить на родину как нежелательных, представляющих угрозу национальной и общеевропейской безопасности, «Медузу», RT, «Спутник» и всех агентов влияния РФ, кем бы они себя ни называли. Иначе они продолжат работать внутри ЕС против ЕС с целью его капитуляции перед фейковым «кризисом на границе» с искусственной «гуманитарной катастрофой». То есть – политической капитуляции перед гибридным наступлением Путина.

в) вариант, который я не хочу рассматривать, – это капитуляция Польши, Литвы, Европы. Тогда всё полетит к чертям со скоростью снежного кома. Допустить это – значит, позволить Путину развернуть Третью Мировую гибридную войну по всему возможному фронту.

Европейцы, думайте. Сдаваться или побеждать – это исторический выбор. Гуманизм – отличная штука. Троянский конь – так себе. Троянцы бы подтвердили, если бы выжили.

Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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