Кількість померлих від коронавірусу досягла 100



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Понад 2,7 тис. осіб захворіли

У вівторок комісія з охорони здоров'я китайської провінції Хубей заявила, що станом на 27 січня від спалаху коронавіруса померли 100 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Кількість підтверджених випадків захворювання в провінції зросла до 2 714.

Раніше повідомлялося про 81 загиблого. Також Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення нового коронавіруса на світовому рівні.

Нагадаємо, спалах вірусу був вперше зафіксований в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширився на інші частини Китаю.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.