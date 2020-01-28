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    Кількість померлих від коронавірусу досягла 100

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    Кількість померлих від коронавірусу досягла 100

    Понад 2,7 тис. осіб захворіли

    У вівторок комісія з охорони здоров'я китайської провінції Хубей заявила, що станом на 27 січня від спалаху коронавіруса померли 100 осіб.

    Про це повідомляє Reuters.

    Кількість підтверджених випадків захворювання в провінції зросла до 2 714.

    Раніше повідомлялося про 81 загиблого. Також Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення нового коронавіруса на світовому рівні.

    Нагадаємо, спалах вірусу був вперше зафіксований в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширився на інші частини Китаю.

    Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

    Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

    Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

    Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу.  За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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