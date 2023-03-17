На Київщині прогриміли вибухи: перші подробиці

Жителів Київщини закликають перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги

У Київській області працює протиповітряна оборони. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

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«Працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. Не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів», – йдеться в повідомленні.

Жителів області закликають перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

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Нагадаємо, у Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога. Окупанти запустили «Шахеди».

До слова, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.