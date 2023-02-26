Чому Росії почало загрожувати розчленування
Причиною можливого розчленування РФ є війна, розпочата Росією
Дуже кумедно... Тобто тепер РФ загрожує розчленування держави. Ок. А чому?
Бо Захід того хоче. А до того не хотів? Начебто, як не хотів. Приховував принаймні свої бажання.
А чому тепер не приховує?
Тому що Росія розпочала найбільшу за 75 років загарбницьку війну в Європі.
Тобто причиною можливого розчленування РФ є війна, розпочата РФ?
Гм...
А чи ви бачите інші причини? Я – ні.
Дивовижні довбо*би.
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