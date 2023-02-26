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Ян Валетов Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

Чому Росії почало загрожувати розчленування

glavcom.ua
Росія розпочала найбільшу за 75 років загарбницьку війну в Європі

Причиною можливого розчленування РФ є війна, розпочата Росією

Дуже кумедно... Тобто тепер РФ загрожує розчленування держави. Ок. А чому?

Бо Захід того хоче. А до того не хотів? Начебто, як не хотів. Приховував принаймні свої бажання.

А чому тепер не приховує?

Тому що Росія розпочала найбільшу за 75 років загарбницьку війну в Європі.

Тобто причиною можливого розчленування РФ є війна, розпочата РФ?

Гм...

А чи ви бачите інші причини? Я – ні.

Дивовижні довбо*би.

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Теги: росія війна путінський режим

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