Чому Росії почало загрожувати розчленування

Росія розпочала найбільшу за 75 років загарбницьку війну в Європі

Причиною можливого розчленування РФ є війна, розпочата Росією

Дуже кумедно... Тобто тепер РФ загрожує розчленування держави. Ок. А чому?

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Бо Захід того хоче. А до того не хотів? Начебто, як не хотів. Приховував принаймні свої бажання.

А чому тепер не приховує?

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Тому що Росія розпочала найбільшу за 75 років загарбницьку війну в Європі.

Тобто причиною можливого розчленування РФ є війна, розпочата РФ?

Гм...

А чи ви бачите інші причини? Я – ні.

Дивовижні довбо*би.