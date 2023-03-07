У Карибському морі знайдено яхту російського олігарха: її продадуть на аукціоні

Судно було кинуто у Карибському морі в лютому 2022

Яхту вартістю $81 млн, що належить російському олігарху Андрію Гур'єву, який перебуває під санкціями, буде продано з аукціону урядом Антигуа і Барбуди. Про це повідомляє The Guardian.

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Зазначається, що судно було кинуто у Карибському морі після вторгнення Росії в Україну минулого року. Уряд Антигуа та Барбуди в понеділок попередив власника суперяхти Alfa Nero, що він має 10 днів, щоб заявити права на судно, інакше він буде проданий тому, хто запропонує найвищу ціну.

Міністр інформації країни Мелфорд Ніколас заявив, що Alfa Nero була покинута в порту Фалмут у Антигуа в лютому 2022 року, і уряд «намагається запобігти майбутній небезпеці, оскільки розкішне судно не обслуговується його власником».

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У заяві канцелярії прем'єр-міністра Антигуа та Барбуди йдеться, що повідомлення про продаж яхти буде опубліковано, щоб задовольнити вимоги відповідно до закону про примусовий продаж.

Відомо, що 62-річний Гур'єв купив яхту за $120 млн у 2014 році. Судно з 12-метровим панорамним басейном, джакузі, спа-салоном, салоном краси та вертолітним майданчиком використовувалося його сім'єю кілька разів на рік.

Нагадаємо, Гур'єв, який потрапив під санкції уряду Великої Британії у квітні 2022 року, також є власником найбільшої приватної резиденції в Лондоні: 25-кімнатного особняка Witanhurst у Хайгейті вартістю 50 млн фунтів стерлінгів.