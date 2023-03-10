До Києва повернулися стабілізаційні відключення електроенергії

У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків

У деяких районах Києва застосовані стабілізаційні відключення. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів», – йдеться в повідомленні.

За командою «Укренерго» були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті.

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Раніше повідомлялося, що кілька областей сьогодні частково будуть без світла.

Нагадаємо, минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування.

Наші захисники знищили 34 ворожі ракети. Також противник завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав вісім БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито. Здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.