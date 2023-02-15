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Війна в Україні триватиме і в 2024 році: британські аналітики дали невтішний прогноз

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна в Україні триватиме і в 2024 році: британські аналітики дали невтішний прогноз
Зараз виникає реальне питання про те, як далеко російські війська зможуть підтримувати наступ
фото: Генштаб

Росія втрачає багато людей і багато техніки на фронті

Розв’язана росіянами війна в Україні може тривати в 2024 році. Про це заявив заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс, пише BBC.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році. «Шанси на те, що ця війна закінчиться в цьому році, досить малі», – зазначив британський військовий аналітик.

Він звернув увагу на те, що на даний момент ні РФ, ні Україна не мають переваги на полі бою.

Заступник голови RUSI каже, що Росія втрачає багато людей і багато техніки на фронті. Зараз виникає реальне питання про те, як далеко російські війська зможуть підтримувати наступ. «Це зовсім не схоже на великомасштабне захоплення української території, яке ми спостерігали на початкових етапах вторгнення, не в останню чергу тому, що українці зараз мобілізовані, підготовлені і дуже наполегливо борються за свої права, власну територію», – додав Чалмерс.

Нагадаємо, триває 357-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах  понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Теги: росія війна українці Україна наступ Велика Британія

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