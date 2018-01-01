Закон про реінтеграцію Донбасу: коротке резюме про плюси та мінуси документа

Історично документ може стати важливим аргументом в міжнародних судах для відшкодування збитку нанесеного Росією

Мовою оригіналу Законопроект «о деоккупации» приняли: 280 - «ЗА». Российская Федерация официально, на уровне закона признана страной-агрессором, а отдельные районы Донецкой и Луганской областей - временно окупированными. С практической точки зрения документ будет иметь минимальное влияние на реальную жизнь гражданского

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Історично документ може стати важливим аргументом в міжнародних судах для відшкодування збитку нанесеного Росією

Мовою оригіналу

Законопроект «о деоккупации» приняли: 280 - «ЗА». Российская Федерация официально, на уровне закона признана страной-агрессором, а отдельные районы Донецкой и Луганской областей - временно окупированными. С практической точки зрения документ будет иметь минимальное влияние на реальную жизнь гражданского населения, несколько изменит модальность ведения военных действия. Между тем, исторически документ может стать важным аргументом в международных судах для возмещения ущерба нанесенного Российской Федерацией за три года оккупации украинских территорий.

Краткое резюме по документу:

Кто определяет границы оккупации

Границы и перечень временно оккупированных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ. Эта норма частично противоречит положениям Конституции, в которой не предусмотрены такие полномочия президента.

С какого момента будет отсчет начала оккупации

Это один из самых спорных моментов документа. В законопроекте не указана точная дата оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областях. В документе есть только отсылочная норма к закону о Крыме.

Кто несет ответственность за ущерб во время оккупации

Законопроект достаточно однозначно возлагает всю ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный Украине на Российскую Федерацию. Плохая же новость в том, что в законопроекте не указаны ни период, ни условия причинения такого ущерба, ни территория на которой это произошло.

При этом лица, принимающие участие в вооруженной агрессии Российской Федерации или вовлечены в работу оккупационных администраций, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права. Мне удалось внести ряд поправок, которые в дальнейшем помогут Украине отстаивать свои интересы в международных судах и избежать обвинений в нарушении позитивных обязательств по отношению к гражданам Украины на оккупированных территориях.

Про порядок пересечения линии разграничения

Порядок перемещения лиц и товаров на/с оккупированные территории устанавливает Кабинет министров. Но эти нормы могут быть полностью проигнорированы Командующим объединенных сил. К сожалению, многие поправки, в том числе мои, предлагавшие определить хотя бы общие рамки перемещения лиц и товаров, были отклонены.

Кто будет главным в зоне АТО

Всеми силами и средствами всех военных формирований, в том числе, ВСУ, МВД, Нацполиции и т.д. против агрессии Российской Федерации непосредственно в Донецкой и Луганской областях будет осуществлять Командующий объединенных сил через Объединенный оперативный штаб ВСУ. Командующий объединенных сил и его полномочия будут определяться президентом Украины. (И чисто теоретически это противоречит ст. 106 Конституции, согласно которому полномочия Президента Украины могут определяться только Конституцией Украины).

ЧТО СЛОЖНО НАЗВАТЬ ПОЗИТИВНЫМ

Два момента.

1. Беспрецедентные и неявно прописанные полномочия для «всех лиц, которые привлечены к осуществлению мероприятий по «обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях». В частности, они получают право применять оружие и специальные средства, задерживать и заниматься доставкой задержанных в органы Нацолиции, проверять документы у граждан и должностных лиц, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности; осуществлять личный досмотр, осмотр вещей, транспортных средств; право временно запрещать или ограничивать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах; право входить в жилые и иные помещения и использовать транспортные средства

лиц и т.п.

Такие полномочия понятны в случае войны и для конкретного круга лиц. Но в данном случае, повторюсь, эти полномочия выступают в силу при очень не точно расписанных условиях и для для очень широкого круга лиц.

2. В документе прямо указано, что принятием этого закона Верховная Рада формально-юридически одобряет решение президента Украины об использовании Вооруженных Сил и других военных формирований для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской.

Фактически это означает, что законопроект наделяет президента правом единолично, без последующего парламентского контроля решать вопрос о применение Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, что прямо противоречит п. 33 ст. 85 Конституции Украины.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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