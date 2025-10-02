Головна Світ Політика
Прем’єр Польщі розкритикував Орбана через позицію щодо війни в Україні

Прем’єр Польщі розкритикував Орбана через позицію щодо війни в Україні
Дональд Туск наголосив, що війна в Україні триває
Фото: © Associated Press

Дональд Туск: «Відомо, на чиєму боці, на жаль, Віктор Орбан»

Прем’єр Польщі Дональд Туск на саміті ЄС у Копенгагені розкритикував угорського прем’єра Віктора Орбана за проросійську позицію щодо війни в Україні та підтвердив підтримку Києва Польщею і НАТО. Про це повідомив «Главком» із посиланням на Європейську правду.

Дональд Туск наголосив, що війна в Україні триває, і ключове питання не в тому, чи існує конфлікт, а на чиєму боці стоять його учасники, зазначивши, що Орбан займає проросійську позицію.

Нещодавно Дональд Туск закликав західні суспільства усвідомити, що війна в Україні – це не чужий конфлікт, а «наша війна». У відповідь угорський прем’єр, який займає проросійську позицію, звинуватив Туска в спробі втягнути європейців у конфлікт.

«Віктор Орбан вважає, що війни немає. Я вважаю, що війна є. Справжнє питання полягає не в тому, чи є війна, чи немає війни. Справжнє питання полягає в тому, хто в цій війні на чиєму боці… Відомо, на чиєму боці Польща, відомо, на чиєму боці НАТО, Європа. І мабуть, відомо, на чиєму боці, на жаль, Віктор Орбан», – сказав Туск у Копенгагені.

Водночас Туск підкреслив, що це не заважало їм обом спілкуватися конструктивно. За його словами, він прагне вести цивілізований діалог із європейськими партнерами та контролювати емоції.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія є слабкою порівняно з ЄС як у військовому, так і в економічному плані. Він закликав європейські країни поводитися як сильна спільнота та критикував перебільшення потужності Москви в європейській риториці. Орбан підкреслив, що чисельна, військова та економічна слабкість Росії робить її неспроможною завдати шкоди Європі.

Теги: росія Польща війна Європа Віктор Орбан Дональд Туск конфлікт

