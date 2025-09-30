Головна Країна Суспільство
Частина Чернігівщини знеструмлена через російську атаку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Частина Чернігівщини знеструмлена через російську атаку
фото з відкритих джерел

На Чернігівщині пошкоджено енергооб’єкт, понад 26 тисяч абонентів без світла

Сьогодні вранці, 30 вересня, російські війська завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в районі Бобровиччини на Чернігівщині. Внаслідок атаки без електропостачання залишилася значна кількість споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівобленерго».

«Сьогодні зранку під ворожим ударом опинилася Бобровиччина. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Без електропостачання понад 26 тис абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах», — йдеться у зверненні.

Енергетики вже приступили до відновлювальних робіт, проте наголошують, що роботи виконуватимуться з урахуванням поточної безпекової ситуації.

«Чернігівобленерго» закликало громадян дотримуватися інформаційної тиші та заходів власної безпеки. Під час повітряної тривоги слід уникати наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури, оскільки вони є стратегічними цілями для російських ударів і можуть бути небезпечними.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських військ на об'єкти енергетичної інфраструктури Чернігівської області без електропостачання залишилися 177 населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  «Чернігівобленерго».

Близько 54 тисяч абонентів у Ніжинському та Прилуцькому районах наразі перебувають без світла. Енергетична компанія підтвердила, що ворог знову здійснив удар по інфраструктурі, прагнучи «занурити Чернігівщину в темряву».

