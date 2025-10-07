Головна Світ Соціум
Партизани підірвали колію у Ленінградській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Партизани підірвали колію у Ленінградській області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вибух стався вранці 7 жовтня

У Ленінградській області партизани здійснили підрив на залізниці. Внаслідок чого з рейок зійшов поїзд із військовим вантажем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Вибух стався вранці 7 жовтня на перегоні «Строганово – Мшинська».

У результаті аварії з колії зійшли локомотив та кілька вагонів, що перевозили військовий вантаж, через що було паралізовано рух поїздів на напрямку Санкт-Петербург – Псков.

Раніше партизанський рух «АТЕШ» заявив, що його агенти успішно провели диверсію на оборонному заводі АТ «Щеглівський вал» у Тулі, вивівши з ладу вишку зв'язку. Завод «Щеглівський вал» є частиною російського військово-промислового комплексу. На ньому розробляють системи протиповітряної оборони та стрілецьку зброю, зокрема збирають ПТРК «Корнет» та ЗРПК «Панцир-С».

Також Сили спеціальних операцій України вивели з ладу Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Операцію проводили у взаємодії з російськими партизанами.

Теги: росія залізниця

