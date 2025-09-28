Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час виконання бойового завдання на Луганщині. Згадаймо Михайла Курика

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час виконання бойового завдання на Луганщині. Згадаймо Михайла Курика
Михайло Курик з дитинства мріяв стати військовим
колаж: glavcom.ua

Захисник брав участь в АТО, пройшов Піски, Авдіївку та багато інших гарячих точок

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Курика.

Загинув Михайло Курик 4 червня 2023 року виконуючи бойове завдання в районі села Макіївка у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Михайло Аркадійович Курик 8 червня 1998 року у Сторожинці. Закінчив місцеву школу, опісля вступив до Глибоцького ліцею, отримав фах тракториста-машиніста та водія. Займався спортом, брав участь у змаганнях, які часто вигравав.

«Син для мене завжди був промінчиком, тим сонцем, яке вміло підняти настрій та підтримати в тяжку хвилину. Підлітком він ходив на вільну боротьбу, їздив на тренування в сусіднє село. Однак мені сказав, що займається легкою атлетикою – щоб не хвилювалася, що його поб’ють чи покалічать», – пригадує мама захисника Наталя.

Михайлові Курику не виповнилося ще й 20 років, коли він пішов у військкомат та попросився на службу
Михайлові Курику не виповнилося ще й 20 років, коли він пішов у військкомат та попросився на службу
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Михайло з дитинства мріяв стати військовим. Йому не виповнилося ще й 20 років, коли сам пішов у військкомат та попросився на службу. І жодного разу не сумнівався у правильності такого вибору. Підписав контракт та потрапив до 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Брав участь в АТО. Пройшов Піски, Авдіївку та багато інших гарячих точок.

Дуже любив собак, умів із ними поводитися. Один із вихованців, стаффордширський бультер'єр Арчік, навіть був із ним на фронті.

Михайло з дитинства мріяв стати військовим
Михайло з дитинства мріяв стати військовим
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Із перших днів повномасштабного вторгнення Михайло Курик продовжив свій шлях військовослужбовця. Захищав Батьківщину у складі 94-го батальйону 107-ї бригади ТрО. Мав позивний Кіт. Був мужнім воїном, неодноразово надавав допомогу побратимам на полі бою, цим самим рятуючи їхні життя. Нагороджений нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України «Комбатантський хрест».

Один із вихованців Михайла, стаффордширський бультер'єр Арчік, був із ним на фронті
Один із вихованців Михайла, стаффордширський бультер'єр Арчік, був із ним на фронті
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

«Коли почалося повномасштабне вторгнення, просила сина, щоб більше нікуди не йшов, але він сказав: «Мамо, я мушу, щоб мої сестра і брат не знали, що таке війна. Вони ще малі, і не повинні цього бачити», – пригадує пані Наталя.

Михайло Курик із дружиною Тетяною
Михайло Курик із дружиною Тетяною
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Загинув Михайло Курик 4 червня 2023 року виконуючи бойове завдання в районі Макіївки на Луганщині. Він чотири дні не дожив до свого 25-го дня народження.

У захисника залишилася дружина Тетяна, мати, брат та сестра.

«Він був добрим, щирим, веселим та життєрадісним. Ніколи не залишався осторонь чужої біди. Михайло Курик мріяв про щасливе сімейне життя, мав плани на майбутнє. На жаль, війна забирає найкращих», – написали про захисника у Чернівецькій обласній раді.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп знову порівняв війну в Україні з «дитячою бійкою»
Трамп, схоже, хоче бути османським падишахом
30 серпня, 22:15
Відео про цю подію ширилось сьогодні Telegram-каналами
Чоловік з пістолетом зупиняв автомобілі під час хвилини мовчання у Вінниці: реакція поліції
26 серпня, 13:56
У 20-кілометровій прикордонній зоні навчання проводиться виключно дистанційно
У перші дні навчального року окупанти атакували школи Чернігівщини (фото)
2 вересня, 12:50
Гранд Каміні у музеї ткацтва в Кролевці
Колишній офіцер НАТО став волонтером для України
7 вересня, 21:15
Зеленський: нам потрібна чітка позиція президента Трампа
Президент назвав єдиний спосіб зупинити війну
16 вересня, 07:42
Хуліган, окрім витівки з пивом, ще лаявся у бік патрульного
Облив пивом поліцейського. Суд придумав, як перевиховати хулігана
19 вересня, 18:00
Зеленський: Ми готові до зустрічі з Путіним
Путін не готовий. Зеленський прокоментував зрив двосторонньої зустрічі з диктатором
20 вересня, 12:34
Нові заяви президента США: Трамп любить ставити на переможців і зневажає лузерів
Нові заяви президента США: Трамп любить ставити на переможців і зневажає лузерів
24 вересня, 12:30
Україна поступово впроваджує санкції проти китайських компаній, пов’язаних з російською військовою машиною
Уповноважений президента з питань санкцій розказав, які тепер стосунки України з Китаєм
23 вересня, 07:52

Суспільство

Поліг під час виконання бойового завдання на Луганщині. Згадаймо Михайла Курика
Поліг під час виконання бойового завдання на Луганщині. Згадаймо Михайла Курика
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2025: традиції та молитва
Бійці «Хартії» евакуювали з позиції кота за допомогою дрона
Бійці «Хартії» евакуювали з позиції кота за допомогою дрона
Українець, який воював за росіян, розповів, як його відправили на штурм Запоріжжя
Українець, який воював за росіян, розповів, як його відправили на штурм Запоріжжя
Львівський ТЦК пояснив, чому мобілізував єдиного сина, що доглядав за прикутим до ліжка батьком
Львівський ТЦК пояснив, чому мобілізував єдиного сина, що доглядав за прикутим до ліжка батьком

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua