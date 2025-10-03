Депутат Думи закликав заборонити у Росії ставки на спорт, а букмекерів – відправити на війну

Мілонов: Букмекери стануть чудовими штурмовиками

Одіозний депутат Державної Думи РФ Віталій Мілонов закликав закрити всі букмекерські контори у Росії, а їхніх співробітників відправити на війну з Україною. Про це інформує «Главком».

«Будь-які ставки мають бути заборонені, тому що головна мета всіх компаній, які беруть ставки, це збагачення. Відповідно, їхній добробут і так звані добрі справи є результатом пограбування. Їхній результат – нещастя у величезній кількості російських сімей, де психічно хворі, залежні від ігор люди несуть останні гроші в ці конторки погані. Я вважаю, що всі букмекерські та інші компанії мають бути закриті, їхнє майно віддане на користь держави, а фінанси використані для закупівлі дронів на СВО. Ну і, звісно, ​​самі букмекери стануть чудовими штурмовиками», – заявив Мілонов.

Віталій Мілонов – депутат Держдуми РФ від провладної партії «Единая Россия». Найбільшу популярність отримав у 2010-ті роки як автор та лобіст резонансних законів у Санкт-Петербурзі та на федеральному рівні.

З 2014 року активно підтримував анексію Криму та публічно заявляв, що Україна «несамостійна» та «не має права на незалежність». У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення виступав із радикальними заявами, вимагаючи «денацифікації» та «повного контролю Росії» над українськими територіями.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».