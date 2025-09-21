Головна Світ Політика
Трамп каже, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії

Президент США Дональд Трамп увечері 20 вересня заявив, що йому не надходила інформація про інцидент із порушенням повітряного простору Естонії Росією. Про це він сказав журналістам після вечері в маєтку Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноні, пише «Главком».

На запитання журналіста про можливу реакцію США на дії Росії Трамп відповів коротко: «Я не поінформований про Естонію».

Днем раніше Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією під час брифінгу в Овальному кабінеті. 

Американський президент повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

«Знаєте, мені це не подобається. Мені це зовсім не подобається. Я не люблю, коли таке трапляється. Це може обернутися серйозними проблемами. Але я дам знати пізніше. Приблизно за годину вони проведуть для мене брифінг», – сказав Трамп.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне нагадала приклад Туреччини, яка ще десять років тому без вагань збила російський винищувач за порушення повітряного простору.

«Кордон НАТО на північному сході тестується з певною метою. Нам потрібно діяти серйозно. Туреччина подала приклад 10 років тому. Є про що замислитись», – написала вона.

Теги: росія Дональд Трамп Естонія винищувач

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
