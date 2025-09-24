Уряд Росії анонсував підвищення податків

Підвищення податків буде спрямоване на те, щоб і надалі фінансувати військову агресію проти України

Міністерство фінансів Російської Федерації запропонувало підвищити ставку податку на додану вартість із 20% до 22% із 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Мінфін РФ заявив, що підвищення податків буде «спрямоване насамперед на фінансування оборони і безпеки». Кошти, закладені в бюджет, дадуть змогу забезпечувати окупаційну армію зброєю та технікою. «Заплановані в бюджеті ресурси дозволять забезпечити оснащення російської армії необхідним озброєнням і військовою технікою, виплати окупантам, а також модернізацію підприємств оборонно-промислового комплексу», – вказано в повідомленні.

Крім змін у ПДВ, серед податкових поправок російського Мінфіну – введення податку на гральний бізнес у розмірі 5% від прийнятих ставок для букмекерських контор, а також застосування до букмекерів податку на прибуток організацій у 25%.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін ставить на довготривалу війну, розраховуючи, що українські сили виснажаться швидше, ніж обвалиться російська економіка.

До слова, російський економіст зазначив, що проблеми в економіці РФ не змусять Кремль відмовитися від війни. Російська влада пріоритетно фінансує «воєнщину», навіть попри кризу в інших галузях.