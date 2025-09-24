Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Уряд Росії анонсував підвищення податків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд Росії анонсував підвищення податків
Російський Мінфін запропонував підвищити ставку податку на додану вартість
фото: Reuters

Підвищення податків буде спрямоване на те, щоб і надалі фінансувати військову агресію проти України

Міністерство фінансів Російської Федерації запропонувало підвищити ставку податку на додану вартість із 20% до 22% із 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Мінфін РФ заявив, що підвищення податків буде «спрямоване насамперед на фінансування оборони і безпеки». Кошти, закладені в бюджет, дадуть змогу забезпечувати окупаційну армію зброєю та технікою. «Заплановані в бюджеті ресурси дозволять забезпечити оснащення російської армії необхідним озброєнням і військовою технікою, виплати окупантам, а також модернізацію підприємств оборонно-промислового комплексу», – вказано в повідомленні.

Крім змін у ПДВ, серед податкових поправок російського Мінфіну – введення податку на гральний бізнес у розмірі 5% від прийнятих ставок для букмекерських контор, а також застосування до букмекерів податку на прибуток організацій у 25%.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін ставить на довготривалу війну, розраховуючи, що українські сили виснажаться швидше, ніж обвалиться російська економіка.

До слова, російський економіст зазначив, що проблеми в економіці РФ не змусять Кремль відмовитися від війни. Російська влада пріоритетно фінансує «воєнщину», навіть попри кризу в інших галузях.

Читайте також:

Теги: росія податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Я зроблю це», – заявив американський президент
Трамп пообіцяв захистити Польщу та Балтію у разі російської агресії
21 вересня, 17:58
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
20 вересня, 08:11
Росія побудувала ще один пусковий майданчик для «шахедів»: де розташований
Росія побудувала ще один пусковий майданчик для «шахедів»: де розташований
18 вересня, 23:52
Частка Китаю в російській зовнішній торгівлі становить приблизно третину
Російський ринок стає все більш китайським – розвідка
11 вересня, 19:28
Перед операцією Симоньян зустрілася із патриархом Кирилом, який нагородив їїорденом рівноапостольної княгині Ольги III ступеня за «збереження традиційних цінностей»
Російська пропагандистка Симоньян розповіла про операцію, яку перенесла
9 вересня, 10:15
Вперше з початку війни росіяни поцілили по будівлі Кабміну
Удар по Будинку уряду. Час діяти
7 вересня, 16:25
Пєсков прокоментував гарантії безпеки
Кремль зробив заяву про гарантії безпеки для України
5 вересня, 06:25
Дональд Трамп висловив розчарування через свою нездатність швидко завершити бойові дії в Україні
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту
4 вересня, 18:24
Найголовніше питання, що хвилює Москву, – скасування обмежень на банківські операції – Владислав Іноземцев
Російський економіст назвав санкції, яких найбільше хоче позбутися Путін
2 вересня, 20:00

Економіка

Уряд Росії анонсував підвищення податків
Уряд Росії анонсував підвищення податків
Імпорт української агропродукції. Словаччина та Польща вимагають від ЄС компенсації
Імпорт української агропродукції. Словаччина та Польща вимагають від ЄС компенсації
Індекс Мосбіржі обвалився після заяв Трампа про здатність України відвоювати всі території
Індекс Мосбіржі обвалився після заяв Трампа про здатність України відвоювати всі території
Американська компанія ExxonMobil та «Роснефть» укладають угоду щодо збитків – Reuters
Американська компанія ExxonMobil та «Роснефть» укладають угоду щодо збитків – Reuters
Мита Трампа змінюють споживчі звички: європейці уникають американських товарів
Мита Трампа змінюють споживчі звички: європейці уникають американських товарів
Рубіо пояснив, чому США утримуються від жорстких санкцій проти РФ
Рубіо пояснив, чому США утримуються від жорстких санкцій проти РФ

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua