Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Тарифний хаос Трампа та український інтерес

У соцмережі Truth Social Трамп розкритикував вердикт суду, назвавши його «антиамериканським»
фото: Getty Images

Адміністрація Білого дому може шукати інші правові механізми для продовження тарифного тиску

Рішення Верховного суду США щодо скасування частини мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, насамперед внутрішня американська історія. Йдеться про питання балансу повноважень у США.

Верховний суд оцінював не доцільність тарифів, а повноваження президента щодо їхнього запровадження. Суд фактично сказав: президент не може довільно застосовувати надзвичайні повноваження для запровадження глобальних тарифів без чіткої санкції Конгресу. Це класична історія про балансування стримування і противаги. Суд визначив межі виконавчої влади, головою якої у США є президент.

Для США це означає відновлення інституційної рівноваги; сигнал бізнесу про передбачуваність правил і часткове зниження тарифного тиску для партнерів. Але Верховний суд США не гарантує, що торговельна політика США стає ліберальною назавжди. Адміністрація Білого дому може шукати інші правові механізми для продовження тарифного тиску.

Для України важливо уникати завищених очікувань. США не є ключовим ринком для України. З часткою експорту до США близько 2% український виробник може не хвилюватись.

Мито в США сплачує американський імпортер, а не український виробник. Тому, якщо мита визнаються незаконними, потенційне повернення коштів стосується американських компаній. Україна як держава нічого не отримує, український бюджет не поповнюється.

Ефект для України дуже опосередкований. Якщо тариф зникає, то український товар стає трохи конкурентнішим, імпортеру дешевше його купувати, теоретично може зрости обсяг закупівель. Але це точно не системний прорив.

Обсяги торгівлі занадто невеликі, щоб це змінило макроекономічну картину України.Тому відчути наслідки рішення Верховного суду США в Україні навряд чи вдасться. Для певних груп товарів трохи можливі менш жорсткі умови доступу на американський ринок для окремих товарів.

Вплив буде на американську конституційну систему. Про межі президентських повноважень. Та навряд чи вплине на торговельну політику Трампа. 

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
