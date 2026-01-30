Головна Світ Політика
Трамп наказав відкрити повітряний простір над Венесуелою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп наказав відкрити повітряний простір над Венесуелою
За словами глави Білого дому, безпекова ситуація у Венесуелі «під дуже суворим контролем»
фото: Getty Images

У листопаді 2025 року Сполучені Штати обмежили повітряний простір над Венесуелою та навколо неї

Американський президент Дональд Трамп наказав відкрити комерційний повітряний простір над Венесуелою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Guardian.

Трамп розповів, що спілкувався телефоном із тимчасовою лідеркою Венесуели Делсі Родрігес і сказав їй про рішення відновити доступ до польотів над країною. «Ми відкриємо весь комерційний повітряний простір над Венесуелою. Американські громадяни дуже скоро зможуть поїхати до Венесуели й будуть там у безпеці», – розповів американський лідер.

Глава Білого дому доручив міністру транспорту США Шону Даффі та посадовцям Пентагону негайно впровадити ці зміни. Він також додав, що безпекова ситуація у Венесуелі «під дуже суворим контролем» після того, як Родрігес замінила Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у листопаді минуло року заявив про закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо неї. Обмеження були пов'язані з питаннями безпеки та боротьбою з незаконним трафіком.

Як повідомлялося, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа готова застосувати силу, щоб змусити тимчасове керівництво Венесуели співпрацювати з Вашингтоном.

Раніше звіти американської розвідки поставили під сумнів готовність тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес повністю співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа та розірвати зв’язки з ключовими супротивниками США, зокрема Росією, Китаєм та Іраном.

До слова, виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес виступила з різкою критикою на адресу Вашингтона, закликавши іноземні держави припинити втручання у внутрішні справи країни.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відмовив Трампу в переговорах про уран
Вчора, 14:58
Кая Каллас попередила: Європа більше не є пріоритетом для Вашингтона
28 сiчня, 11:55
Трамп звернувся до критиків, які називають його диктатором
22 сiчня, 04:59
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
21 сiчня, 05:40
За словами Трампа, після припинення вогню США забезпечили рекордні обсяги гуманітарної допомоги для цивільного населення Гази
16 сiчня, 04:23
Reuters: Міністр фінансів США Бессент заявив про перегляд санкційної політики
11 сiчня, 01:59
Протести біля Білого дому проти захоплення Мадуро
6 сiчня, 04:55
Трамп виключив можливість виборів у Венесуелі в найближчий місяць
6 сiчня, 02:54
Президент Венесуели Ніколас Мадуро під час прес-конференції в президентському палаці Мірафлорес у Каракасі у 2024 році, через три дні після його спірного переобрання
4 сiчня, 22:58

Політика

Позиції Орбана похитнулися напередодні виборів
Трамп наказав відкрити повітряний простір над Венесуелою
Питання Криму та Донбасу. Генеральний секретар ООН вказав на два важливі моменти
Карні відреагував на підтримку сепаратистів Альберти з боку США
Трамп попередив Британію про ризики зближення з Китаєм
Тайвань провів перші підводні випробування субмарини вітчизняного виробництва
Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

