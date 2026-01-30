Трамп наказав відкрити повітряний простір над Венесуелою

За словами глави Білого дому, безпекова ситуація у Венесуелі «під дуже суворим контролем»

У листопаді 2025 року Сполучені Штати обмежили повітряний простір над Венесуелою та навколо неї

Американський президент Дональд Трамп наказав відкрити комерційний повітряний простір над Венесуелою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Guardian.

Трамп розповів, що спілкувався телефоном із тимчасовою лідеркою Венесуели Делсі Родрігес і сказав їй про рішення відновити доступ до польотів над країною. «Ми відкриємо весь комерційний повітряний простір над Венесуелою. Американські громадяни дуже скоро зможуть поїхати до Венесуели й будуть там у безпеці», – розповів американський лідер.

Глава Білого дому доручив міністру транспорту США Шону Даффі та посадовцям Пентагону негайно впровадити ці зміни. Він також додав, що безпекова ситуація у Венесуелі «під дуже суворим контролем» після того, як Родрігес замінила Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у листопаді минуло року заявив про закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо неї. Обмеження були пов'язані з питаннями безпеки та боротьбою з незаконним трафіком.

Як повідомлялося, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа готова застосувати силу, щоб змусити тимчасове керівництво Венесуели співпрацювати з Вашингтоном.

Раніше звіти американської розвідки поставили під сумнів готовність тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес повністю співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа та розірвати зв’язки з ключовими супротивниками США, зокрема Росією, Китаєм та Іраном.

До слова, виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес виступила з різкою критикою на адресу Вашингтона, закликавши іноземні держави припинити втручання у внутрішні справи країни.