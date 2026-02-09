Ціни на нафту знизилися: що стало причиною

Інвестори стурбовані можливими перебоями в постачанні нафти з Ірану та інших регіональних виробників

У понеділок ціни на нафту знизилися на 1%. Це сталося на тлі зменшення напруженості навколо ситуації на Близькому Сході: США та Іран заявили про готовність продовжити переговори щодо ядерної програми Тегерана. Така позиція заспокоїла інвесторів, які побоювалися можливих перебоїв із постачанням нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 67 центів, або 1%, до $67,38 за барель. Водночас нафта марки West Texas Intermediate, яка коштувала $62,94, подешевшавши на 61 цент, або 1%.

«З огляду на майбутні переговори, безпосередні побоювання щодо перебоїв у постачанні на Близькому Сході значно зменшилися», – зазначив аналітик IG Market Тоні Сайкамор.

Інвестори також стурбовані можливими перебоями в постачанні з Ірану та інших регіональних виробників, оскільки експорт, що становить близько п'ятої частини світового споживання нафти, проходить через Ормузьку протоку між Оманом та Іраном.

Нагадаємо, 6 лютого у столиці Оману – Маскаті завершилися переговори між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. Сторони погодилися продовжити консультації.

Як повідомлялося, військова міць США була продемонстрована під час переговорів з іранцями. Адмірал ВМС США Бред Купер, голова Центрального командування американських збройних сил, також був присутній на зустрічі, чого не було на попередніх раундах.