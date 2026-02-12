У Берліні стартує 76-й кінофестиваль: як представлена Україна

Цьогоріч Україна представлена потужною програмою: від світових прем’єр документальних стрічок про війну до віднайденої класики та активної присутності на кіноринку

Сьогодні, 12 лютого 2026 року, у столиці Німеччини офіційно стартував 76-й Берлінський міжнародний кінофестиваль, який триватиме до 22 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт кінофестивалю.

Журі конкурсу буде оцінювати роботи режисерів з різних куточків світу. За головний приз змагатимуться 22 фільми.

Як повідомляється, фестиваль відкриє афгано-німецька драма «Немає хороших чоловіків» Шахрбани Садат, що розповідає про жінку-оператора. Крім того, у день відкриття малайзійська актриса Мішель Йео отримає почесного «Золотого ведмедя» на знак визнання її видатних досягнень у кіно.

Цьогоріч Україна представлена потужною програмою: від світових прем’єр документальних стрічок про війну до віднайденої класики та активної присутності на кіноринку.

Українські стрічки увійшли до кількох важливих секцій фестивалю:

«Сліди» (Traces) – світова прем'єра документального фільму режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк у секції Panorama Dokumente. Стрічка розповідає шість історій українок, які пережили сексуальне насильство та катування з боку російських окупантів з 2014 року.

«Кришталевий палац» (1934) – у секції Berlinale Classics покажуть відреставровану цифрову версію політичної драми Григорія Гричера-Черіковера. Це унікальна подія, адже в Україні не збереглося жодної копії фільму; його було відновлено у Варшаві.

«Розпад» (1990) – фільм Михайла Бєлікова про наслідки Чорнобильської катастрофи відібрано до секції Retrospektive.

Переможців оголосять на церемонії закриття 22 лютого.

