Трамп продовжив санкції проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп продовжив санкції проти РФ
Указ американського лідера набуває чинності 20 лютого
фото: Getty Images

Документ продовжує на рік дію антиросійських санкцій

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжив ще на рік санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на документ Федерального реєстру США.

Документ продовжує обмеження проти РФ, введені у 2014, 2018 і 2022 роках через російську агресію. «Дії та політика, згадані в цих указах, продовжують становити надзвичайну і виняткову загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів», – йдеться в указі.

Варто зазначити, що продовження американських санкцій відбулося попри тристоронні перемовини, останній раунд яких відбувся 17-18 лютого в Женеві.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки готові переглянути свою санкційну політику щодо Росії. За його словами, розглядають навіть скасування санкції з російської нафти.

Як повідомлялося, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає можливість посилення економічного тиску на Росію, зокрема через обмеження проти її тіньового флоту, проте остаточне рішення залежатиме від перебігу дипломатичного процесу.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію, зокрема через блокування її тіньового флоту та запровадження обмежень проти нафтових компаній.

Теги: росія США санкції Дональд Трамп

