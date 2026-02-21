Суд скасовує тарифи Трампа. Що це означає для нашої війни?

Нинішня «слабкість» Трампа позитивно сприймається в Європі

Скасування мит – безумовна поразка Трампа і перемога демократів. Але давайте спробуємо по гарячих слідах зробити експрес-аналіз як це вплине на нашу війну

• 1 •

Ця ситуація явно ослаблює Трампа. Він ставив практично все на тарифну політику. Втрата цього важелю тиску (залежність в цьому питанні від конгресу) робить питання збереження контролю над конгресом та сенатом особливо критичним для Трампа. Простіше кажучи, перемога на виборах в листопаді єдиний шанс для Трампа залишитися «страшним».

• 2 •

Нинішня «слабкість» Трампа позитивно сприймається в Європі, так як це рішення дозволяє передихнути зараз (не боячись появи нових тарифів будь -якої миті). Але паралельно, можна не сумніватися, Європа триматиме кулаки за поразку Трампа в листопадових виборах.

• 3 •

Росіянам не можуть не розуміти, що в такій ситуації «непередбачуваність» Трампа може різко зрости. Тому їхня стратегія «тягнути час і ні в якому разі не посваритися з Трампом» стане суперосновою їхньої політики на цьому напрямку.

• 4 •

Для зламу ситуації Трампу потрібні будуть сильні зовнішні ходи. І є лише три точки (зараз), де він може щось продемонструвати: Іран, Україна і дуже теоретично, Куба.

• 5 •

І тут ми підходимо до двох питань від відповіді на які залежатиме те, як будуть розвиватися події: по-перше, як посварити Трампа з Путіним (переконати Трампа, що поразка Путіна забезпечить перемогу республіканців); по-друге, як паралельно з цим переконати Європу, що ще 2 роки війни (теза Ішінгера) – це не найкращий розвиток подій для Європи.

Поки ці питання, на жаль, виглядають, як риторичні.