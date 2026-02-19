Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Український генерал Де Голль: міф чи можливість?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Шарль Андре Жозеф Марі де Голль – французький державний, військовий і політичний діяч
фото: wikimedia.org

Генерал залишиться символом війни, а президент має бути архітектором миру...

В масовій свідомості українців уособленням державної звитяги й символом Європейської сили під час Другої світової війни став сер Вінстон Черчилль.

Проте в Європі є інший знаковий приклад держави й лідерської моделі, які можуть стати визначальними і для України.

Ми говоримо про Францію, яка, пережила окупацію, але зуміла повернути позиції економічного й оборонного лідера континенту, країни з повним циклом виробництва зброї і ядерною парасолькою.

Для України зараз найближчий історичний приклад повоєнної Франції та генерала де Голля.

Крім майже співставних розмірів та індустріального й аграрного економічного потенціалу, нас дуже ментально зближує фактор спільного кордону з агресором, якого, наприклад, не мала острівна Британія.

Після війни Франція теж усвідомила спільний кордон із віковим ворогом й воліла безпеки більше за процвітання. Україна у аналогічній ситуації, що наближає нас до французьких настроїв часів обрання де Голля.

По-друге, повоєнна Україна буде іншою. Фактично новому лідеру доведеться перезасновувати державу, як це сталося з П’ятою республікою.

Хтось із українських політичних фігур постане перед історичними завданнями рівня генерала де Голля, який став символом опору нацизму, а згодом, прийшовши до влади, став батьком-засновником П’ятої республіки.

Чому Де Голль став більше ніж генералом

Після великих воєн суспільства шукають фігуру сили.

Не менеджера чи компромісного політика, а людину, яка уособлює порядок.

У такі моменти є спокуса сказати: нам потрібен свій Де Голль.

Але перш ніж переносити цей образ на український ґрунт, варто згадати, ким був справжній Charles de Gaulle – і за яких умов він став державотворцем.

Де Голль мав у портфоліо:

  • довоєнний політичний досвід;
  • власну концепцію сильної виконавчої влади;
  • довгу історію конфлікту з парламентською слабкістю Четвертої республіки;
  • і чітке розуміння, що Франції потрібна нова конституційна модель.

Він повернувся до влади не тому, що був генералом, а тому, що система розвалювалася через алжирську кризу. Франція стояла перед загрозою внутрішнього колапсу.

Де Голль став відповіддю на конституційний тупик.

Після великих воєн популярні військові командири стають символами періоду. Така історична норма. З ними пов’язуються надії, у них бачать уособлення сили, порядку і здатності ухвалювати рішення.

Та тут існує подвійне сприйняття.

З однієї сторони – застереження і побоювання. Військова система є жорсткою вертикаллю: централізація рішень, наказ і виконання. У ній немає демократичної процедури узгодження позицій. Політика працює інакше – через баланс, дискусію, компроміс.

Сильні сторони військових лідерів: досвід керування великими колективами, стратегічне і тактичне мислення. Робота з аналітичними документами різного походження. Здатність ухвалювати рішення в умовах невизначеності. І головне – звичка нести персональну відповідальність, у тому числі за непопулярні рішення.

Де Голль не будував П’яту республіку сам

Шарль де Голль – генерал, який повернув Францію до керованості у 1958 році.

Але важливо й те, що Де Голль не був цивільним управлінцем. Конституцію П’ятої республіки писав не він. Її писав Мішель Дебре, який не був публічною фігурою. Він конструював систему і вибудовував баланс повноважень, що тримається досі.

Саме ця зв’язка зробила генерала успішним президентом, а не тимчасовою фігурою воєнного часу.

Україна і генерали

Є два генерали, яких суспільство сприймає як потенційних політичних гравців. Валерій Залужний і Кирило Буданов.

І ще – «чорний лебідь», один із тих, хто не відомий поки широкій публіці, але авторитетний серед професійних військових, і може проявитись як лідер та змішати актуальний на сьогодні політичний пасьянс.

Хто – не знаю, але упевнений, що здатні до лідерства військові ще є.

Питання – не в симпатіях, а у шансах.

У Валерія Залужного в арсеналі 100% упізнаваність та довіра понад 23% українців, як свідчать опитування.

У Буданова підтримка інша. Рейтинг спирається на успішні операції ГУР. Його шанси дуже тісно пов’язані, зокрема й з ходом переговорів. І саме це може обмежувати масштаб підтримки.

Але ключове питання  не в рейтингах. Український генерал може стати главою держави. Ключове питання – чи буде в нього свій Мішель Дебре.

Щоб стати успішним президентом новому президенту знадобиться потрібна команда цивільних управлінців, які напишуть правила, вибудують баланс, зроблять усю чорнову роботу для перезапуску держави.

Інакше генерал залишиться символом війни, а президент має бути архітектором миру.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Франція військові Україна президент Валерій Залужний Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський напередодні засідання у Франції отримав доповідь від міністра енергетики Дениса Шмигаля
Світло для України: Зеленський готує енергетичний «Рамштайн» разом із Макроном
16 лютого, 16:37
За словами Рубіо, Трамп протягом року намагався з’ясувати, чи може Вашингтон стати посередником у переговорах для досягнення миру
Рубіо пояснив роль США у російсько-українській війні
15 лютого, 18:35
Схильності Путіна створюють загрозу для миру в Європі, зауважив Зеленський
«Путін не живе, як звичайні люди». Зеленський назвав єдину річ, яка цікавить російського диктатора
14 лютого, 16:02
Тимофій Милованов і нардеп Олексій Гончаренко обмінялися образами на тлі скандалу навколо «Укрпошти»
Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти»
12 лютого, 12:48
Міністр оборони Великобританії Джон Гілі анонсував нову допомогу Україні
Лондон надасть Україні пів мільярда фунтів: на що підуть кошти
12 лютого, 10:42
Президент зазначив, що повернути людей з-за кордону можна не закликами, а умовами життя і вірою в майбутнє країни
«Рабства в Україні немає»: Зеленський висловився про виїзд людей за кордон
8 лютого, 18:48
Зростання рівня довіри пов’язують із поєднанням багаторічного військового досвіду Буданова та його нової ролі в системі державного управління
Буданов наростив рейтинг довіри після призначення головою Офісу президента, – опитування
3 лютого, 17:39
Як росіяни реагують на призначення Буданова головою Офісу президента: «прослушка» ГУР
Як росіяни реагують на призначення Буданова головою Офісу президента: «прослушка» ГУР
29 сiчня, 19:59
Масовані удари саме по системах теплопостачання є відносно новою тактикою Росії
Заморозити Україну Росії допоміг Радянський Союз – ВВС
25 сiчня, 16:58

Михайло Непран

Український генерал Де Голль: міф чи можливість?
Український генерал Де Голль: міф чи можливість?
Після війни. Винуватці й королі моменту
Після війни. Винуватці й королі моменту
Польща більше не головний центр української присутності в ЄС
Польща більше не головний центр української присутності в ЄС
Хто може бути майбутнім президентом України? Частина 3
Хто може бути майбутнім президентом України? Частина 3
Хто може бути майбутнім президентом України? Частина 2
Хто може бути майбутнім президентом України? Частина 2
Астрологія ідеального бізнесу під час війни
Астрологія ідеального бізнесу під час війни

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua