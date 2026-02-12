Рамштайн: Україна отримає новий пакет оборонної підтримки на $35 млрд

Україна отримає черговий пакет допомоги для завершення війни у 2026 році

Контактна група з питань оборони України на черговому засіданні у форматі «Рамштайн» оголосила про пакет військової підтримки загальною вартістю $35 млрд. Західні партнери задекларували амбітну мету – зробити 2026 рік роком завершення російської агресії та забезпечення сталого миру. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, підбиваючи підсумки зустрічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укрінформ.

Міністр оборони Британії Джон Гілі підкреслив, що обсяг допомоги відображає серйозність намірів союзників. За його словами, ці кошти мають стати фундаментом для стратегічного перелому на полі бою.

«Ми починаємо цей великий рік для України з великих зобов’язань перед Україною», – наголосив Гілі.

Рішення про виділення такої «потужної» суми було прискорене черговою хвилею російського терору проти українських міст. Джон Гілі акцентував на тому, що Росія дедалі частіше обирає цілями не військові об'єкти, а мирне населення.

«Ми хочемо зробити 2026 рік роком закінчення цієї війни, роком забезпечення миру», – заявив британський міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів максимально прискорити передачу пакетів допомоги, що містять засоби протиповітряної оборони. Наразі у Києві, Одесі, Дніпрі та інших регіонах тривають відновлювальні роботи, а українська делегація на черговому засіданні у форматі «Рамштайн» відстоює розширення «повітряного щита».