Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Куба опинилася на межі енергетичного колапсу: нафти залишилося на 20 днів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Куба опинилася на межі енергетичного колапсу: нафти залишилося на 20 днів
З початку 2026 року Куба отримала лише 84,9 тис. барелів
фото: Adobe Stock

Раніше США оголосили про повне припинення постачання нафти та фінансової допомоги з Венесуели на Кубу

У Куби залишилося нафти приблизно на 15-20 днів за нинішнього рівня споживання та власного видобутку. Ситуація загострилася після того, як Мексика скасувала відвантаження, а США блокують постачання з Венесуели. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Якщо поставки не відновляться, Куба може перейти до жорсткого нормування пального. При цьому значна частина країни вже живе з майже щоденними відключеннями електроенергії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що має намір «перекрити» нафту для острова. За даними Kpler, з початку 2026 року Куба отримала лише 84,9 тис. барелів – це одна партія з Мексики 9 січня (понад 3 тис. барелів на добу в перерахунку), тоді як у 2025 році середній імпорт від усіх постачальників становив близько 37 тис. барелів на добу.

Окремо в матеріалі зазначається, що якщо додати цю поставку до оцінених 460 тис. барелів запасів на старті року, ресурсу й виходить приблизно на 15–20 днів. Тим часом президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, коментуючи повідомлення про відкладення відвантаження, прямо не заперечила паузу й заявила, що це «суверенне рішення».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє Сполученим Штатам запроваджувати імпортні мита щодо країн, які продають або постачають нафту Кубі, оголосивши ситуацію навколо Гавани загрозою національній безпеці США. Трамп звинуватив уряд Куби у співпраці з ворогами США та підтримці терористичних угруповань.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливість запровадження повної морської блокади, щоб зупинити імпорт нафти на Кубу.

До слова, глава Білого дому оголосив про повне припинення постачання нафти та фінансової допомоги з Венесуели на Кубу. 

Читайте також:

Теги: нафта Куба США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США висловив впевненість у врегулюванні війни в Україні
Трамп попросив Путіна утриматися від обстрілів України на тиждень
Вчора, 19:49
Перекладаючи відповідальність, американські посадовці визнають стрілянину проблемою для Білого дому
Адміністрація Трампа пересварилася через вбивства в Міннеаполісі – Politico
Вчора, 09:00
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні
Доки світ переймається Гренландією, Трамп придивляється до нової жертви – NBC News
18 сiчня, 19:58
США почали евакуацію сотні військових зі своєї найбільшої авіабази Аль-Удейд у Катарі
США виводять частину військ з ключових баз на Близького Сходу: причина
14 сiчня, 18:24
Трамп повторив свій намір анексувати територію Гренландії
Трамп вимагає віддати Гренландію. Данія нагадала американцям про правило, яке діє в її армії з 1952 року
8 сiчня, 09:52
Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа розробила триетапний план дій для Венесуели
Рубіо: США мають триетапний план для Венесуели
8 сiчня, 01:42
Як США вдалося без бою захопити Мадуро
Чому Венесуела не стала захищати Мадуро
5 сiчня, 14:32
Ніколас Мадуро ввів надзвичайний стан у Венесуелі
У Венесуелі введено надзвичайний стан
3 сiчня, 10:08
Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда
Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда
1 сiчня, 04:53

Економіка

Росія збільшила експорт золота до Китаю у девʼять разів: причина
Росія збільшила експорт золота до Китаю у девʼять разів: причина
Куба опинилася на межі енергетичного колапсу: нафти залишилося на 20 днів
Куба опинилася на межі енергетичного колапсу: нафти залишилося на 20 днів
Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки
Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки
Біткоїн різко обвалився
Біткоїн різко обвалився
Єврокомісія оголосила про виділення €153 млн для України та Молдови
Єврокомісія оголосила про виділення €153 млн для України та Молдови
Доходи Росії від нафти за рік скоротилися майже на чверть – FT
Доходи Росії від нафти за рік скоротилися майже на чверть – FT

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua