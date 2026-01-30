Куба опинилася на межі енергетичного колапсу: нафти залишилося на 20 днів

З початку 2026 року Куба отримала лише 84,9 тис. барелів

У Куби залишилося нафти приблизно на 15-20 днів за нинішнього рівня споживання та власного видобутку. Ситуація загострилася після того, як Мексика скасувала відвантаження, а США блокують постачання з Венесуели. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Якщо поставки не відновляться, Куба може перейти до жорсткого нормування пального. При цьому значна частина країни вже живе з майже щоденними відключеннями електроенергії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що має намір «перекрити» нафту для острова. За даними Kpler, з початку 2026 року Куба отримала лише 84,9 тис. барелів – це одна партія з Мексики 9 січня (понад 3 тис. барелів на добу в перерахунку), тоді як у 2025 році середній імпорт від усіх постачальників становив близько 37 тис. барелів на добу.

Окремо в матеріалі зазначається, що якщо додати цю поставку до оцінених 460 тис. барелів запасів на старті року, ресурсу й виходить приблизно на 15–20 днів. Тим часом президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, коментуючи повідомлення про відкладення відвантаження, прямо не заперечила паузу й заявила, що це «суверенне рішення».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє Сполученим Штатам запроваджувати імпортні мита щодо країн, які продають або постачають нафту Кубі, оголосивши ситуацію навколо Гавани загрозою національній безпеці США. Трамп звинуватив уряд Куби у співпраці з ворогами США та підтримці терористичних угруповань.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливість запровадження повної морської блокади, щоб зупинити імпорт нафти на Кубу.

