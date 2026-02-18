Росія втратила ключову опору в Карибському регіоні

Дефіцит пального, скасовані рейси та відключення електрики посилили кризу на Кубі, який раніше підтримували Москва та Каракас

Політика адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Куби призвела до різкого скорочення постачання нафти на острів, що спричинило глибоку енергетичну та економічну кризу, яка вже впливає на транспорт, освіту та медицину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN і на допис кореспондента Kyiv Post Джейсона Джея Смарта.

За даними медіа, Вашингтон перекрив потоки енергоносіїв, намагаючись змусити комуністичний уряд Гавани піти на політичні та економічні реформи. Ситуацію ускладнили бойові дії у Венесуелі та торговельні суперечки США з Мексикою.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що кубинська влада, яка раніше спиралася на субсидії Росії і Венесуели, тепер залишилася без зовнішньої підтримки. На тлі цього інфраструктура країни почала стрімко деградувати.

CNN зазначає, що через гострий дефіцит палива життя на острові з населенням близько 10 млн людей фактично зупиняється. Через брак авіаційного пального скасовано рейси з Росії та Канади, а Велика Британія і Канада вже закликали своїх громадян утриматися від поїздок на Кубу.

Енергетична криза торкнулася і соціальної сфери: школи тимчасово припинили роботу, працівників відправляють у вимушені відпустки, а міста щодня занурюються у темряву через віялові відключення електроенергії. Через нестачу ресурсів державні лікарні скоротили обсяг послуг, а непрацюючі сміттєвози призвели до накопичення відходів на вулицях.

Лідер Куби Мігель Діас-Канель закликав населення до «креативного опору» та переходу до менталітету воєнного часу, попередивши, що через нестачу пального можуть зупинитися перевезення продуктів між муніципалітетами. На тлі відключень електрики приватні компанії втратили можливість зберігати продукти в холодильниках, що створює ризик дефіциту продовольства.

На думку кореспондента Джейсона Джея Смарта, ситуація демонструє ослаблення позицій Росії в регіоні. За його словами, Москва не змогла відремонтувати кубинські системи протиповітряної оборони С-75 і С-125 через нестачу комплектуючих, а також почала евакуацію своїх туристів із острова. «Якщо Росія не може заправляти літаки для своїх громадян, то, очевидно, вона не може підтримувати проекцію сили», – зазначив він.

Нагадаємо, що Індія різко скоротила імпорт російської нафти, знизивши закупівлі до найнижчого рівня з кінця 2022 року на тлі санкційного тиску Заходу та нових торговельних домовленостей зі США, що свідчить про поступову зміну енергетичної політики Нью-Делі.