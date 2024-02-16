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Росіяни застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди (відео)
Воїни показали кадри з коксохімічного заводу в Авдіївці
фото скріншот відео

На коксохімічному заводі в Авдіївці спалахнули цистерни з мазутом через обстріл фосфорними снарядами

Російські загарбники застосували в Авдіївці фосфорні снаряди. Внаслідок цього відбулося загоряння цистерн з мазутом.
Про це повідомляє пресслужба третьої окремої штурмової бригади у Telegram.

Воїни показали кадри з коксохімічного заводу в Авдіївці. Там спалахнули цистерни з мазутом через обстріл фосфорними снарядами. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.

«Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу... Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат», – йдеться у повідомленні.

Бійці третьої штурмової повідомляють, що окупанти вдень і вночі обстрілюють місто з артилерії та РСЗВ, скидають по 60 авіаційних бомб. Безперервно тривають штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.

Як пише BBC із посиланням на українські та російські джерела, підрозділи ЗСУ поступово виходять з більшої частини Авдіївки, після того, як росіяни цього тижня перерізали головний шлях постачання міста. Деякі українські воїни опинилися в оточенні. 

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що російські окупаційні війська виконують тактичний розворот через Авдіївку, що може створити умови, які змусять Сили оборони залишити свої позиції в населеному пункті. 

Триває 723-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Читайте також: ЗСУ виходять із Авдіївки? Третя штурмова повідомила про ситуацію
Теги: Авдіївка війна

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