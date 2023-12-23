Путін намагається відмитися від крові Пригожина
Пригожин досі залишається ідолом патріотів
Сюжети всіх знаменитих оперет прекрасно відомі. Будь-який дурень знає, що «Весела вдова» завершиться вальс-дуетом Ганни і Деніеля, а перед цим прозвучить пісенька гризеток. Але незмінність лібрето не звільняє артистів від необхідності «страждати» у II акті, гримуватися і витанцьовувати «як годиться».
Саме так до своїх «виборів» ставиться і Путін.
Результат визначений наперед, але всенародна оперета має бути поставлена за всіма правилами. У ній мають бути пристрасті, інтриги, чмоки за портьєрами і фатальні листи.
Інтернетом потужно розтікається «сенсація», що перекладає всю провину за вбивство пригожина – з путіна на патрушева. Для вагомості вкидання – його зроблено аж через The Wall Street Jornal: «Безсумнівно, і підготовкою, і ліквідацією Пригожина керував особисто Патрушев. Ідея усунення «кухаря» теж належала саме йому».
Усе зрозуміло. Пригожин залишається ідолом патріотів. Путіна необхідно відмити від його крові.
Патрушев – теж, ще та гадина. Він фанатик війни і гідний дуже високого ліхтаря.
Але за будь-якого розкладу, його ліхтар буде значно нижчим за путінський.
Рішення збити літак кухаря міг ухвалити тільки сам кремлівський людожер. І тільки він міг дати команду на ліквідацію.
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