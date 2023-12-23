Путін намагається відмитися від крові Пригожина

Путін ліквідував Пригожина, тому що той став являти собою реального суперника для кремлівського диктатора

Пригожин досі залишається ідолом патріотів

Сюжети всіх знаменитих оперет прекрасно відомі. Будь-який дурень знає, що «Весела вдова» завершиться вальс-дуетом Ганни і Деніеля, а перед цим прозвучить пісенька гризеток. Але незмінність лібрето не звільняє артистів від необхідності «страждати» у II акті, гримуватися і витанцьовувати «як годиться».

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Саме так до своїх «виборів» ставиться і Путін.

Результат визначений наперед, але всенародна оперета має бути поставлена за всіма правилами. У ній мають бути пристрасті, інтриги, чмоки за портьєрами і фатальні листи.

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Інтернетом потужно розтікається «сенсація», що перекладає всю провину за вбивство пригожина – з путіна на патрушева. Для вагомості вкидання – його зроблено аж через The Wall Street Jornal: «Безсумнівно, і підготовкою, і ліквідацією Пригожина керував особисто Патрушев. Ідея усунення «кухаря» теж належала саме йому».

Усе зрозуміло. Пригожин залишається ідолом патріотів. Путіна необхідно відмити від його крові.

Патрушев – теж, ще та гадина. Він фанатик війни і гідний дуже високого ліхтаря.

Але за будь-якого розкладу, його ліхтар буде значно нижчим за путінський.

Рішення збити літак кухаря міг ухвалити тільки сам кремлівський людожер. І тільки він міг дати команду на ліквідацію.