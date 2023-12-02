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Білий дім про рішення Путіна збільшити армію: «розкидається людським м’ясом»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Білий дім про рішення Путіна збільшити армію: «розкидається людським м’ясом»
Путін збільшив збройні сили РФ на 170 тис. осіб
фото з відкритих джерел

Путін намагається досягти своїх цілей в Україні кількістю тіл

Рішення президента РФ Володимира Путіна збільшити чисельність російської армії є черговою спробою Кремля досягти його цілей за рахунок людського м’яса. Про це сказав під час брифінгу в п’ятницю координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Тут немає сумнівів, що він (Путін – ред.) буквально розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати територію, яку вони незаконно окупували в Україні, а також спробувати захопити ще більше», – зауважив Кірбі.

Він підкреслив, що ЗСУ перевершують росіян за якістю військ, якістю керівництва, командування й управління, а також озброєнь, які Сполучені Штати та багато країн надали Україні. Оскільки Путін не може зрівнятися з такою якістю, його відповідь на це полягає в тому, що він просто намагається досягти своїх цілей кількістю тіл, як це відбувалося під Бахмутом.

«Це лише підкреслює труднощі, з якими росіяни стикаються в Україні й надалі стикатимуться. Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала б в тому, щоб він відмовився від цього, і взагалі вийшов з України, й тоді йому не доведеться турбуватися про збільшення свого війська», – зазначив представник Білого дому.

Як повідомлялося, російський диктатор збільшує чисельність своєї армії. Він підписав відповідний указ. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою «СВО» та «розширенням НАТО».

Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 млн осіб. Зокрема, 1,3 млн із них військові. Таким чином, він збільшив збройні сили РФ практично на 170 тис. осіб.

 

Теги: путін війна росія США

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