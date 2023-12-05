Людина року за версією журналу Time: Путін проти Барбі
Журнал Time вирішив внести до свого списку впливових осіб року Володимира Путіна
Американський журнал Time включив президента Росії Володимира Путіна до шорт-листа претендентів на звання людини року. Також до цього списку потрапили лідер КНР Сі Цзіньпін, британський король Карл III та співачка Тейлор Свіфт. Така інформація міститься на сайті видання.
У випадку з Путіним редакція послалася на спробу заколоту з боку ПВК «Вагнер» влітку 2023 року. Президент Росії Володимир Путін, який обіймає посаду президента чи прем’єр-міністра Росії з 1999 року, продовжував вести війну в Україні, яка триває вже другий рік після повномасштабного вторгнення. Путін зіткнувся з короткою загрозою для своєї влади в 2023 році під час повстання Вагнера, але його вплив лише зміцнився, оскільки група найманців відступила, коли президент Білорусі Олександр Лукашенко уклав угоду. Путін був визнаний людиною року за версією Time у 2007 році і неодноразово потрапляв до списку Time100, зокрема у 2022 році, пояснила редакція внесення російського диктатора до списку.
Сі Цзіньпін теж не випадково був обраний Time: «Очільник Китаю Сі Цзіньпін вступив у 2023 рік, через кілька місяців свого безпрецедентного третього терміну, зміцнивши свою роль як одного із найвпливовіших сучасних лідерів Китаю. Сі був у списку Time100 більше ніж 10 разів. Він також посів друге місце в номінації «Людина року» за версією Time у 2017 році».
Також у шорт-листі опинилися голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, колишній генеральний директор OpenAI Сем Альтман, голлівудські сценаристи та актори, Дональд Трамп та культова лялька Барбі.
Зокрема про останню у Time написали, що найбільш довгоочікуваний фільм року з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях наробив світового галасу. «Третій повнометражний фільм Грети Гервіг став найкасовішим фільмом 2023 року, заробивши $1,4 млрд і викликавши вибух рожевої моди, аксесуарів та інших товарів у магазинах по всьому світу», – зазначило видання.
Нагадаємо, Володимира Зеленського було обрано людиною 2022 року за версією британського видання Financial Times. Зазначається, що президент України став «втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії».
Диктатор Путін вже з'являвся у шорт-листі «Людина року» журналу Time у 2018 році. Тоді до списку увійшов Дональд Трамп. До цього обидва вже отримували звання: Путін був людиною року Time у 2007 році, Трамп – після перемоги на виборах у 2016 році.
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