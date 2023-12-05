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Людина року за версією журналу Time: Путін проти Барбі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Людина року за версією журналу Time: Путін проти Барбі
Журнал Times обирає людину 2023 року
фото із відкритих джерел

Журнал Time вирішив внести до свого списку впливових осіб року Володимира Путіна

Американський журнал Time включив президента Росії Володимира Путіна до шорт-листа претендентів на звання людини року. Також до цього списку потрапили лідер КНР Сі Цзіньпін, британський король Карл III та співачка Тейлор Свіфт. Така інформація міститься на сайті видання.

У випадку з Путіним редакція послалася на спробу заколоту з боку ПВК «Вагнер» влітку 2023 року. Президент Росії Володимир Путін, який обіймає посаду президента чи прем’єр-міністра Росії з 1999 року, продовжував вести війну в Україні, яка триває вже другий рік після повномасштабного вторгнення. Путін зіткнувся з короткою загрозою для своєї влади в 2023 році під час повстання Вагнера, але його вплив лише зміцнився, оскільки група найманців відступила, коли президент Білорусі Олександр Лукашенко уклав угоду. Путін був визнаний людиною року за версією Time у 2007 році і неодноразово потрапляв до списку Time100, зокрема у 2022 році, пояснила редакція внесення російського диктатора до списку.

Сі Цзіньпін теж не випадково був обраний Time: «Очільник Китаю Сі Цзіньпін вступив у 2023 рік, через кілька місяців свого безпрецедентного третього терміну, зміцнивши свою роль як одного із найвпливовіших сучасних лідерів Китаю. Сі був у списку Time100 більше ніж 10 разів. Він також посів друге місце в номінації «Людина року» за версією Time у 2017 році».

Також у шорт-листі опинилися голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, колишній генеральний директор OpenAI Сем Альтман, голлівудські сценаристи та актори, Дональд Трамп та культова лялька Барбі. 

Зокрема про останню у Time написали, що найбільш довгоочікуваний фільм року з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях наробив світового галасу. «Третій повнометражний фільм Грети Гервіг став найкасовішим фільмом 2023 року, заробивши $1,4 млрд і викликавши вибух рожевої моди, аксесуарів та інших товарів у магазинах по всьому світу», – зазначило видання.

Нагадаємо, Володимира Зеленського було обрано людиною 2022 року за версією британського видання Financial Times. Зазначається, що президент України став «втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії». 

Диктатор Путін вже з'являвся у шорт-листі «Людина року» журналу Time у 2018 році. Тоді до списку увійшов Дональд Трамп. До цього обидва вже отримували звання: Путін був людиною року Time у 2007 році, Трамп – після перемоги на виборах у 2016 році.

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Теги: Олександр Лукашенко путін Дональд Трамп Володимир Зеленський співачка Людина року журнал Сі Цзіньпін Марго Роббі

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