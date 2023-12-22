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Ліквідація Пригожина: WSJ назвав організатора та повідомив нові подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ліквідація Пригожина: WSJ назвав організатора та повідомив нові подробиці
23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина
фото з відкритих джерел

Кремль свою причетність до загибелі Пригожина заперечує

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин був убитий, його ліквідацію організував директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев. Про це пише The Wall Street Journal.

Видання пише, що Патрушев попереджав Путіна, що ставка на Пригожина і його найманців у війні з Україною дає останньому все більше впливу та створює загрозу Кремлю. Коли Пригожин почав заколот, Патрушев побачив в цьому можливість назавжди позбутися від глави ПВК. 

За даними WSJ, Патрушев почав попереджати Путіна про небезпеку Пригожина ще влітку 2022 року, проте президент не прислухався до його слів, оскільки «вагнерівці» домагалися успіхів на полі бою. За словами співрозмовника видання, колишнього російського розвідника, це змінилося у жовтні 2022 року.

Тоді Пригожин нібито подзвонив Путіну і в грубій формі поскаржився на дефіцит боєприпасів, що призводить до великих втрат. У кабінеті Путіна в той момент перебував Патрушев. Глава Радбезу порахував, що Пригожин став небезпечний і перестав поважати владу Кремля. 

Зазначається, що наступні скарги Пригожина на постачання й в тому числі публічні конфлікти з військовим керівництвом Росії Путін ігнорував, не відповідаючи на дзвінки глави ПВК. У червні 2023 року, коли Пригожин почав заколот, Патрушев «взяв управління на себе», стверджується в матеріалі.

За даними джерел WSJ, глава Радбезу дзвонив офіцерам, симпатизуючим Пригожину і просив їх переконати главу ПВК Вагнера припинити заколот. Також Патрушев шукав посередників для вирішення конфлікту в сусідніх країнах. Крім Олександра Лукашенка (який у підсумку і став таким посередником), це був президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Після закінчення заколоту Патрушев приступив до розробки плану вбивства. За словами джерел видання із західних спецслужб, Путіну пізніше показали ці плани, і він не став заперечувати. 23 серпня глава ПВК чекав в аеропорту «Шереметьєво», поки його літак перевірять і підготують до вильоту. Саме в цей момент під крило заклали невелику бомбу, стверджують співрозмовники WSJ в західних спецслужбах. 

Через півгодини після зльоту на висоті приблизно 8500 метрів бомба вибухнула. Всі десять осіб, що знаходилися на борту, загинули. Кремль свою причетність до загибелі Пригожина заперечує.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Раніше українська розвідка вже заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.

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Теги: Євген Пригожин росія війна

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