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На місці загибелі Пригожина з’явився меморіал з цікавим написом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На місці загибелі Пригожина з’явився меморіал з цікавим написом
У Росії з'явилася пам'ятна дошка на честь Пригожина
фото: Astra

Євгена Пригожина назвали російським богатирем

У Росії на місці авіакатастрофи, в якій розбився Євген Пригожин, встановили меморіал, яким вшанували ватажка ПВК «Вагнер». Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

У Тверcькій області Пригожина вшанували спеціальною пам’ятною дошкою, на якій перерахували всіх загиблих у авіакатастрофі.

На табличці, зокрема, залишили напис. Євгена Пригожина назвали російським богатирем і великим полководцем, творцем і керівником найсильнішої армії світу. 

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що на літак загиблого власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина не було зовнішнього впливу. Зокрема, у тілах пасажирів на борту літака нібито знайшли фрагменти ручних гранат.

Теги: Євген Пригожин ПВК «Вагнер» росія

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