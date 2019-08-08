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    Думки вголос

    Владика Епіфаній буде шкодувати за те, що він робить з 90-річним патріархом Філаретом

    • Олександр Шмуригін

      Священик

    • Розсилка
    Владика Епіфаній буде шкодувати за те, що він робить з 90-річним патріархом Філаретом

    Рейдерство, беззаконня, насильство - не повинно бути у Церкві. Попросіть, хто може, владику Епіфанія, щоб він зупинився у цьому безумстві

    Це фото я зробив у Святая Святих - вівтарі Володимирського собору. За моєю спиною святий престіл, біля якого Святійший Патріарх Філарет мене рукополагав на диякона і пресвітера.

    На цьому престолі Патріарх Філарет звершив тисячі Божественних літургій, рукопоклав сотні священників, очолив десятки єпископських хіротоній. Близько 85% єпископів ПЦУ були висвячені у цьому соборі через покладання рук архіпастирів на чолі з Патріархом Філаретом.

    Мій покійний батько був лише школярем, а владика Філарет вже у Володимирському соборі служив Божественну літургію, молився за людей і очолював Церкву в Україні. 53 роки! Якщо не помиляюсь, в історії Української Церкви і взагалі Православної Церкви, ніхто не служив більше на одній архієрейській кафедрі. Це теж дар Божий!

    Ще під час навчання в семінарії я запам'ятав слова апостола Павла Євр. 13, 7 - «пам'ятайте наставників ваших...». Згадую, як старші священики у соборі розповідали, що треба постійно на літургії молитись за тих, хто тебе висвятив. Наприклад, вони все життя молились і моляться за митрополита Володимира (Сабодана), яких їх висвячував під час навчання в МДАіС.

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    А ще, як священик, я проповідую і сам намагаюсь виконувати інші слова апостола Павла Гал. 6, 2 «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закон Христа».

    У системі моїх цінностей не укладується те, що відбувається зараз. Ти був Патріархом великої Церкви, яка по милості Божій стала великою з гірчичного зерна. Ця Церква склала 85% ПЦУ. Будував храми, молився, проповідував, служив Богу і людям, тебе віддавали «анафемі», били, безперестанку зводили наклепи і принижували... Але була віра і впевненість - Бог допоможе, буде Автокефальна Українська Церква.

    Всі чекали Томос. Отримали.Статут отримали..грецький

    «Пункт 1.1. Статуту: Православна Церква України є частиною Єдиної, Святої, Соборної та Апостольської Церкви та НЕВІД'ЄМНО ЄДИНОЮ з Матір’ю Великою Христовою Церквою в Константинополі і ЧЕРЕЗ неї з усіма іншими Православними Автокефальними Церквами»

    Духовенство собору, перед 15 грудня 2018 року, казали прямо - Ваша Святість, не відмовляйтесь від участі Предстоятеля. Діаспору, мабуть,заберуть; миро та інші питання залежності. Ні, нам треба отримати Томос. Ми ж будемо автокефальною Церквою, проведемо Помісний собор, внесемо правки до Статуту. Ми ж автокефальною Церквою будемо...

    «Треба відстоювати, щоб Предстоятелем був владика Епіфаній» - казав Патріарх. І він добився цього всіма можливими способами. Вірив йому на 100%, навіть більше... Сталося те, що сталося. Маємо те, що маємо.

    Собору не має і не буде у найближчий час, залежність від Константинополя буде зростати, а ось п.Філарет у цій Церкві ну просто «кість у горлі». Який Патріарх в митрополії?

    Буду закінчувати, багато слів.

    Я вважаю, що з Патріахом чинять безбожно. Я вважаю, що Церкву на беззаконні і обмані будувати не можна. Я впевнений, що владика Епіфаній буде шкодувати за те, що він робить з 90-річним Патріархом, бо може увійти в історію як зрадник і вбивця свого старця і Патріарха (через ці події Патріарх дуже переживає і страждає). Бо закони бумеранга діють і в духовному світі - все має причину і все має наслідок. Рейдерство, беззаконня, насильство - не повинно бути у Церкві. Попросіть, хто може, владику Епіфанія, щоб він зупинився у цьому безумстві...

    Не я один так думаю і прошу... ну треба ж, в кінці кінців, бути просто людиною.

    Я залишаюсь з Патріархом, своїм духовним батьком.

    Ми будемо його підтримувати, захищати, служити і молитись за нього! Так нас навчає Євангеліє.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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