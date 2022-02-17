Коронавірусна статистика: за добу понад 33 тис. нових випадків

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 637 260 осіб

Серед хворих 2 837 дітей

За добу 16 лютого в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 2 837, медпрацівників – 961. Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 17 лютого.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 284 особи;

летальних випадків – 259;

одужало – 27 441 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 637 260 осіб;

одужало – 3 866 755 осіб;

летальних випадків – 103 824;

проведено ПЛР-тестувань – 19 235 891.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина, отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини. Загалом проведено 31 317 953 щеплення.

За добу 16 лютого в Україні:

66 082 людини вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей, додаткову дозу отримали 606 людей, бустерну дозу – 18 024 людини.

Нагадаємо, тисячу за вакцинацію можна витратити на освіту. До слова, 14 лютого міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується на тиждень раніше, ніж очікувалося.