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    Коронавірусна статистика: за добу понад 33 тис. нових випадків

    За весь час пандемії в Україні захворіло &ndash; 4 637 260 осіб - Коронавірусна статистика: за добу понад 33 тис. нових випадків

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 637 260 осіб

    фото з відкритих джерел

    Серед хворих 2 837 дітей

    За добу 16 лютого в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 2 837, медпрацівників – 961. Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 17 лютого.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 3 284 особи;
    • летальних випадків – 259;
    • одужало – 27 441 особа.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 4 637 260 осіб;
    • одужало – 3 866 755 осіб;
    • летальних випадків – 103 824;
    • проведено ПЛР-тестувань – 19 235 891.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина, отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини. Загалом проведено 31 317 953 щеплення.

    За добу 16 лютого в Україні:

    66 082 людини вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей, додаткову дозу отримали 606 людей, бустерну дозу – 18 024 людини.

    Нагадаємо, тисячу за вакцинацію можна витратити на освіту. До слова, 14 лютого міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується на тиждень раніше, ніж очікувалося.

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    Теги: статистика хвороби щеплення коронавірус
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    Коронавірусна статистика: за добу понад 33 тис. нових випадків