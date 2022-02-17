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    Україна серед лідерів за добовою смертністю від Covid у Європі

    Загалом у світі за добу від недуги померли 11 337 осіб. - Україна серед лідерів за добовою смертністю від Covid у Європі

    Загалом у світі за добу від недуги померли 11 337 осіб.

    фото з відкритих джерел

    Найбільше нових випадків захворювання виявили у Німеччині

    У світі за добу було виявлено 2 101 255 нових випадків захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від Covid – Україна на четвертому місці серед європейських країн. Про це свідчать дані сайту Worldometers

    Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, Росії, Бразилії. Зокрема, у Німеччині зафіксували майже 235 тисяч, у Росії – понад 179 тисяч і у Бразилії – понад 147 тисяч нових інфікувань. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Франція. Україна – на 17 місці. Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (2 802), Бразилії (1 046), Росії (748). Україна (310 смертей) в цьому списку на восьмій позиції. Загалом у світі за добу від недуги померли 11 337 осіб.

    Статистика захворювання у світі

    Статистика захворювання у світі

    В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Росія, Франція. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Іспанія, Польща. Україна – четверта в цьому списку. За весь час пандемії вилікувались від недуги 341 526 786 осіб. Наразі нараховується понад 70 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 5 869 085 смертей від Covid -19.

    Нагадаємо, за добу 16 лютого в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 2 837, медпрацівників – 961.

    Нагадаємо, тисячу за вакцинацію можна витратити на освіту. До слова, 14 лютого міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується на тиждень раніше, ніж очікувалося.

    Читайте також: Який штам коронавірусу панує в Україні? Оприлюднені результати дослідження
    Теги: Росія США Україна хвороби коронавірус Віктор Ляшко
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    Україна серед лідерів за добовою смертністю від Covid у Європі