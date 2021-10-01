ЄС має влаштувати економічну блокаду Білорусі

Якщо Європа не буде тиснути, Лукашенко й далі буде вбивати людей всередині країни

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Европа должна организовать полную экономическую блокаду Беларуси!

В ПАСЕ выступил на дебатах по ситуации с миграционным кризисом на границе Латвии, Литвы и Польши с Беларусью.

Обратил внимание на речь делегата из России Александра Башкина, который принялся защищать Лукашенко и рассказывать абсолютный бред про мигрантов из Ирака, которых безумный диктатор использует в качестве давления на Европу. Россия полностью поддерживает эти грязные манипуляции и покрывает кровавый режим.

Во время выступления призвал к немедленному ужесточению санкций и полной экономической блокаде Беларуси. Только так Европа сможет победить Лукашенко. Нужно остановить этого кровавого диктатора, который убивает людей внутри страны и устраивает миграционный кризис в Европе.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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