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    Думки вголос

    ЄС має влаштувати економічну блокаду Білорусі

    Репресії в Білорусі виходять на новий рівень, поки Європа висловлює занепокоєння - ЄС має влаштувати економічну блокаду Білорусі
    Репресії в Білорусі виходять на новий рівень, поки Європа висловлює занепокоєння

    Якщо Європа не буде тиснути, Лукашенко й далі буде вбивати людей всередині країни

    Мовою оригіналу

    Европа должна организовать полную экономическую блокаду Беларуси!

    В ПАСЕ выступил на дебатах по ситуации с миграционным кризисом на границе Латвии, Литвы и Польши с Беларусью.

    Обратил внимание на речь делегата из России Александра Башкина, который принялся защищать Лукашенко и рассказывать абсолютный бред про мигрантов из Ирака, которых безумный диктатор использует в качестве давления на Европу. Россия полностью поддерживает эти грязные манипуляции и покрывает кровавый режим.

    Во время выступления призвал к немедленному ужесточению санкций и полной экономической блокаде Беларуси. Только так Европа сможет победить Лукашенко. Нужно остановить этого кровавого диктатора, который убивает людей внутри страны и устраивает миграционный кризис в Европе.

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

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    Теги: Россия Европа Беларусь ПАСЕ
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    ЄС має влаштувати економічну блокаду Білорусі