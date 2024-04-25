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Українські пілоти у Франції готуються до польотів на F-16

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українські пілоти у Франції готуються до польотів на F-16
Після періоду підготовки у Франції, який триватиме приблизно шість місяців, пілоти будуть направлені до США
фото: Lockheed Martin

Українські пілоти навчатимуться так само, як і пілоти французьких ВПС

Українські пілоти проходять навчання на F-16 на одній із авіабаз на південному заході Франції після завершення базової підготовки у Британії. Про це пише Bfm TV.

«Франція наразі не надаватиме Україні винищувачі, але вже бере участь у підготовці десяти українських пілотів, відібраних її генеральним штабом. Їм від 20 до 22 років. Шестеро з них все ще проходять навчання у Сполученому Королівстві, щоб опанувати англійську мову на необхідному рівні», – йдеться у повідомленні.

Четверо інших пілотів уже пройшли мовну підготовку та мають невеликий досвід управління цивільними, або навчально-тренувальними літаками. Вони перебувають на авіабазі на південному заході Франції, де проходять навчання повітряного бою на F-16.

Видання додає, що українські авіатори будуть проходити підготовку так само, як і французькі, але вдвічі швидше.

Заняття відбуватимуться на тренажерах, а також на літаках Alpha Jets, які були зняті з озброєння і замінені на нові Pilatus PC-21. Студенти-пілоти повинні будуть налітати 80 годин перед початком навчання на F-16.

Після періоду підготовки у Франції, який триватиме приблизно шість місяців, пілоти будуть направлені до США, де пересядуть на F-16. Технічні команди, включаючи механіків, швидше за все, навчатимуться в США. 

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що перші винищувачі F-16 з підготовленими українськими пілотами прибудуть до України до літа.

Нагадаємо, перехід від радянської авіації до сучасного винищувача четвертого покоління викликає труднощі в українських пілотів.

Як повідомлялося, українські пілоти, які проходять навчання в різних країнах для керування винищувачами F-16, вже відточують навички на цих літаках. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

До слова, перша група в складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

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Теги: Франція навчання F-16 винищувач

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