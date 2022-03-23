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    Думки вголос

    Путін робить все, щоб Захід пошвидше запровадив енергетичне ембарго

    Складно зрозуміти, що у голові у диктатора - Путін робить все, щоб Захід пошвидше запровадив енергетичне ембарго
    Складно зрозуміти, що у голові у диктатора

    Таке відчуття, що Путін вирішив прискорити загибель своєї недодержави

    Мовою оригіналу

    Путин делает все, чтобы Запад быстрее обеспечил энергетическое эмбарго. Например, сам себе его ввел.

    Кто будет платить рублями – страны, убившие рубль? Зима закончилась, морозы прошли. Те же немцы успели подписать контракт с Катаром, чтобы брать газ уже от новых партнеров. Так что рублями, соловьиным пометом и медвежьими шкурами расчеты будут вестись только на России.

    Что в голове у диктатора, сложно понять. Ему перекрыли доступ к валюте, чтобы прекратить войну. Накрыли мощнейшими санкциями, чтобы прекратить войну.

    Активы за границей арестовывают по той же причине. Но война не прекращается, а рашисты перешли грань с военными преступлениями, заслужив досрочную путевку в ад.

    Но все это время они хотя бы продолжали продавать газ. Мы желали полноценного эмбарго. Такое ощущение, что путин решил ускорить гибель своего недогосударства. Рубли так рубли.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: нафта росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    Путін робить все, щоб Захід пошвидше запровадив енергетичне ембарго