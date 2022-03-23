Путін робить все, щоб Захід пошвидше запровадив енергетичне ембарго

Таке відчуття, що Путін вирішив прискорити загибель своєї недодержави

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Путин делает все, чтобы Запад быстрее обеспечил энергетическое эмбарго. Например, сам себе его ввел.

Кто будет платить рублями – страны, убившие рубль? Зима закончилась, морозы прошли. Те же немцы успели подписать контракт с Катаром, чтобы брать газ уже от новых партнеров. Так что рублями, соловьиным пометом и медвежьими шкурами расчеты будут вестись только на России.

Что в голове у диктатора, сложно понять. Ему перекрыли доступ к валюте, чтобы прекратить войну. Накрыли мощнейшими санкциями, чтобы прекратить войну.

Активы за границей арестовывают по той же причине. Но война не прекращается, а рашисты перешли грань с военными преступлениями, заслужив досрочную путевку в ад.

Но все это время они хотя бы продолжали продавать газ. Мы желали полноценного эмбарго. Такое ощущение, что путин решил ускорить гибель своего недогосударства. Рубли так рубли.

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