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Скільки вартуватиме цьогоріч приготування паски: названо вартість усіх інгредієнтів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скільки вартуватиме цьогоріч приготування паски: названо вартість усіх інгредієнтів
Продукти, необхідні для приготування великодньої випічки, із минулого року здорожчали
фото з відкритих джерел

Найбільше з минулорічного квітня подорожчали яйця

В Україні приготування 3-4 пасок без урахування вартості комунальних послуг складатиме 236,6 грн. Це на 27,1% дорожче, ніж минулого року та на 43% дорожче, ніж під час Великодня 2021-го. Про це УНІАН розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка. Так, борошно для приготування пасок коштуватиме 22,2 гривень за кг, вершкове масло – 69,7 гривень за 200 г, молоко – 23 гривні за 500 мл, яйця – 56,4 гривень за 8 штук, дріжджі сухі – 9 гривень за 12 г, родзинки – 32,2 гривень за 200 г, цукор – 10,2 гривень за 300 г та цукрова пудра – 6,5 гривень за 100 г, ванілін – 6,5 гривень.

Він додав, що найбільше з минулорічного квітня подорожчали яйця (в 2 рази), цукор ( на 29 відсотків) та родзинки (на 28 відсотків).

«Рекордсменом зі здорожчання на Великодньому столі стали яйця: на початок квітня ціни становлять 66,90 – 74,15 гривень за 10 штук в супермаркетах, що вдвічі більше, ніж в квітні 2022 року (33 гривень/10 штук). Якщо порівнювати з 2021 роком, то здорожчання склало 87 відсотків», – підкреслив аналітик.

За рік значно здорожчала ціла низка продуктів, яка входить до великоднього кошику. Серед них, найбільше зросли ціни на курячі яйця – майже на 70%.

Також зросли ціни на всі види м'яса. Про це розповів аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев у коментарі Obozrevatel. Зросла вартість свинини, курятини та яловичини, зазначив експерт.

«Свинина дуже чутлива до девальвації гривні, до зростання цін на корми. Сталося скорочення поголів'я та скоротився імпорт свинини з Польщі та Німеччини. Тому ціни зросли і на свинину і на сало», – зазначив Мартишев.

Нагадаємо, у період великодніх свят українцям слід чекати на традиційне подорожчання продуктів.

Цього року навесні на українських ринках та в магазинах суттєво здорожчали овочі. Збільшення цін зумовлене не лише сезонністю, а ще й енергетичною кризою і окупацією.

Раніше «Главком» дізнався, що салат зі свіжих овочів обійдеться українцям дорожче, аніж шматок свинячого стейка. 

Також повідомлялося, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні.

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Теги: імпорт Великдень 2023 ціни продукти

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