Росія використовує психологічний трюк у темі Бахмута – Міноборони

Російська пропаганда представляє бої за Бахмут як апокаліпсис

Російські окупанти продовжують концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Паралельно вони акумулюють і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут. Це є інформаційно-психологічним підкріпленням військових дій, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, наразі противник відпрацьовує медійно три задачі:

підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування щодо Бахмута,

демотивувати і психологічно ослабити наше військо,

спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії.

«Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою - розумне і грамотне планування операцій. Зміщений акцент - розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на «до» і «після». Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога», – сказала Маляр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вона пояснила, що коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, це дає можливість ворогу просувати в інфополе вигідні для них сценарії наших дій.

«Надміру накручене наближенням «кінця» перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій. Це і є в чистому виді Іпсо з метою впливу на прийняття військових рішень», – зазначила заступниця міністра оборони України.

Вона назвала меседжі, які використовує зараз ворог:

нібито рішення тримати Бахмут політичні,

нібито Бахмут нема сенсу тримати там майже все в оточенні,

нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.

Маляр також вказала, що противник у темі Бахмута безкінечно експлуатує прізвища президента України та командувача Сирського з метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Заступниця міністра оборони пояснила, що ж насправді відбувається і як треба сприймати інформацію про бої в Бахмуті: «Це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 триває повномасштабний наступ ворога. Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку. Оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач».

Також Маляр перерахувала оборонні задачі ЗСУ:

утримання займаних рубежів та позицій,

недопущення просування противника вглиб території,

нанесення ворогу значних втрат,

створення умов для переходу в контрнаступ

«Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські Іпсо, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута. І найнеприємніша для ворога інформація. Бої за Бахмут - не апокаліпсис. Це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти Російської Федерації», – підкреслила Маляр.

Нагадаємо, триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника.