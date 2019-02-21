Одного разу американці вже розвалили «імперію зла»

Наслухався коментарів про нову ініціативу Трампа щодо створення Космічних сил.

Ну, Трамп таки заслужив, щоб до багатьох його слів та дій ставилися критично, але тут є пару дуже великих «Але». Я згадаю лише про два з них.

Перше - чомусь найгостріше, зневажливо з насмішками на цей меморандум відреагували саме ті політологи та політтехнологи, яких давно вже відношу до двох категорій: ті, які явно працюють на Росію та за російські гроші; і ті, хто осмислюють навколишню дійсність через російське світосприйняття. Саме таку форму щодо цієї ініціатитви вони демонструють уже не вперше. Учора Трамп підписав відповідний документ, але проголосив цю ініціативу він ще десь із пів-року назад, а висловлювався щодо Космічних сил ледь не від початку каденції. І весь цей час саме цю ідею супроводжували кпини російських та проросійських «експертів».

А тепер про друге. Я ж уже казав, що я не злопам'ятний, просто злий я і пам'ять у мене хороша. Пригадую часи першого терміну президента Рейгана. Я тоді якраз служив у армії. І нам у якийсь час почали на політнакачках вливати в голови ті самі тези про «заигравшегсо в космические войнушки американского главаря». І в програмі «Врємя» те саме повторювали. Саме в такому насмішливому та зневажливому тоні.

А потім прийшло до декого (апологетів комунізму) протверезіння, а для декого (могучєго та нєрушимого) - гаплик. Бо ці «войнушки», які тоді не зовсім точно називалися програмою «зоряних воєн», були зовсім не жартом. США, маючи ресурс, створили систему космічної протидії совєтським стратегічним ракетам. І весь ядерний баланс в одну мить полетів коту під хвіст. З того часу, попри всю браваду різних пришелепкуватих кісєльових, американські ракети вільно долетять до Рашистану, а мордорівські до США - ні. Поки вони можуть шантажувати світ лише погрозами Європі, але й тут може настати крах путлєрівській самовпевненості.

Але ж тоді, щоб відновити баланс, СРСР вкинув неймовірні ресурси в новий виток гонки уже космічних озброєнь. Цього не витримав ні дерев'яний рубль, ні «планово-адміністративна» економіка, ні сам Союз. Спершу Горбі мусив принижено летіти до Рейк'явіка й випрошувати в Рейгана миру, а потім, запущені американцями механізми розвалили «імперію зла». Рейган навіть не приховував, що головною його метою був саме такий результат. Якби не відверто тупий Джордж Буш старший, то ця геополітична програма могла б остаточно розкришити й останній недопалок «нєпотопляємого» Союзу - нинішню РФію.

Припустити, що Трамп вибудовує аж такі далекойдучі плани, це вже перебільшення. Але він розуміє чисто прикладне значення такого поняття, як велич країни та відсутність повноцінних стратегічних конкурентів. Новий виток гонки озброєнь на першому етапі не зробить світ безпечнішим. Це правда. Але для США в умовах економічного зростання та надлишкових ресурсів - це шикарний внутрішній економічний та соціальний механізм. А для штопаного Рашистану - перші ноти траурного маршу. Бо шизоїдний психопат Путін не може допустити визнання свого реального місця у світі й почне втягуватися в найзатратніший в нинішній історії Рашки проект. Адже на противагу одним космічним силам мають бути інші - свої. Там уже появляються невдоволені голоси, а коли вже й на водку і дешеву закуску не вистачатиме, то протверезіння може поширитися на дуже небажані для карлика прошарки.

Буде це все не так скоро, Трамп лише підписав відповідну декларацію, яка має пройти оборонний комітет та затвердження обома палатами. А далі цей стратегічний орган і програма, виписана під нього, мають почати розробку космічної оборонної та наступальної ініціатив. Але істерику в РФ це вже викликало. А справою швдшої дії стане вихід США із ракетного договору, який уже давно порушує Росія. Але потрошки ліпити окремі сумнівної якості ракети - це одне. А різко витратити трильйон доларів на відновлення балансу зі США - це вже зовсім інше. На це реально грошей нема.

Для чого я все це тут пишу? Та для простої інформаційної гігієни. Це один з прикладів, як навіть на сторонніх тезах у нас працює російська пропагандистська машина. Просто, коли чуєте якусь сумнівну тезу, спершу оцініть контекст, знайдіть у чому брехня, подумайте, кому це вигідно за межами країни. А потім зорієнтуйтеся, кого цей репродуктор російських тез підтримує вже в середині України. І у вас вималюється чудовий ланцюжок.

Джерело: блог Тараса Чорновола

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