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Очистимо Україну від тих, хто послаблює її зловживаннями – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Очистимо Україну від тих, хто послаблює її зловживаннями – Зеленський
Уже готуємося, щоб наступний тиждень іще посилив нашу державу, наші позиції, запевнив президент
фото: Офіс президента

«Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги»

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 529 дня повномасштабної війни звернувся до українців. Він анонсував міжнародні заходи, що відбудуться у серпні-вересні, а також очищення від тих, хто послаблює країну зловживаннями.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні мав честь привітати всіх наших воїнів Повітряних сил Збройних Сил України з професійним днем. Усіх наших льотчиків і зенітників, фахівців, які забезпечують технічну сторону роботи нашої авіації та протиповітряної оборони… Це день справжніх українських героїв, які попри все рятують життя людей, захищають від російського терору наші міста й села. Дуже важливо – воїни наших Повітряних сил дають не лише нам, а й усьому вільному світу чітку впевненість, що російський терор можна перемогти.

Сьогодні заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО – «Петріотів» та «Айрісів», які ми отримали від партнерів. Дякую кожній країні, кожному лідеру, які допомогли з ними! Потужні системи, дуже ефективні… Вони вже дали вагомий результат. І не лише Україні. Бо кожне знищення російських ракет у нашому небі, а особливо таких, як аеробалістичні «Кинджали» – ними російські терористи довго хвалилися… Кожен успіх наших воїнів – це впевненість світу, що держава-терорист не здатна зламати спільну безпеку.

Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 «шахедів». Суттєву частину вдалося збити. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести – усі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи.

Сьогодні ж я нагородив наших воїнів Повітряних сил, поспілкувався з ними. Однаково прагнемо скоріше відчути бойове застосування F-16 в українському небі. Все для цього ми робимо. Передав сьогодні й «Золоті Зірки» Героя України рідним льотчиків, які загинули в боях заради нашої держави. Вічна памʼять кожному герою та вічна вдячність кожній українській родині, яка дала нашому народу таких героїв… Хай перемога України в цій страшній війні буде найвищою шаною всім тим, хто обрав своєю долею захист нашого народу!

Уже готуємося, щоб наступний тиждень іще посилив нашу державу, наші позиції.

Буде нова комунікація з партнерами – заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня – вересня, які вже заплановані. Це й Кримська платформа, і Саміт перших леді і джентльменів, і наша участь у Генасамблеї ООН. Звичайно, ми продовжимо і внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями.

Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. Якщо комусь уже здається, нібито війна «десь там» та що перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність. Лише всім народом ми це пройдемо. Треба щодня давати результат для України й для всіх, хто бореться заради України. Дякую всім, хто саме так наближає нашу перемогу! Слава нашим воїнам! Слава нашому народу! Міцному і прекрасному І ще раз вітаю з Днем Повітряних сил Збройних Сил України!

Слава Україні!»

Нагадаємо, у День Повітряних сил Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, які перебувають на озброєнні українських захисників неба, поспілкувався з воїнами, а також узяв участь у погашенні поштового набору «Винищувачі зла».

 

Теги: саміт війна українці держава Володимир Зеленський Україна перемога

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