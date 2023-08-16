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Скільки ще триватиме війна? Влада сказала українцям правду

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скільки ще триватиме війна? Влада сказала українцям правду
Ірина Верещук пояснила, що українцям слід робити
фото: Ірина Верещук/Facebook

Віцепрем'єр України закликала співгромадян готуватися до затяжної війни

Віцепрем'єр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала співвітчизників бути готовими до того, що війна буде тривалою та важкою.

«Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. «2-3 тижні», «до кінця року», «наступної весни» - все це неправда. Маємо налаштуватись на тривалу боротьбу. Громадяни та влада - всі мають налаштуватися до тривалої і важкої війни. І тільки тоді ми переможемо», – написала вона у своєму телеграм-каналі.

Верещук вважає, що всім треба налаштуватися «на марафон, а не на спринт, на бій з дванадцяти раундів, а не з трьох».

чиновниця закликала співвітчизників братися лише за реалістичні речі та не витрачати ресурси та час на те, що «не злітає».

Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що український контрнаступ, який почався в червні, від якого багато хто очікував швидких і ефектних результатів, просувається повільніше, ніж хотілося б.

Видання The Times пише, що війна ще може тривати роками, поки в Росії не почнеться масштабна політична і економічна криза.

Теги: росія війна Україна Ірина Верещук

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