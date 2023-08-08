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Уряд пропонує відмовляти  російським добровольцям у громадянстві України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уряд пропонує відмовляти  російським добровольцям у громадянстві України
Росіянам-добровольцям буде відмовлено у наданні громадянства України, хоча є і ряд винятків
фото: Vista Create

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт

Кабінет мінінстрів пропонує внести зміни щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт №9585. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

За його словами, у законопроєкті пропонується припинити розгляд та прийняття заяв про набуття громадянства України від громадян РФ до спливу одного року з дня припинення або скасування воєнного стану.

Таким чином росіянам-добровольцям буде відмовлено у наданні громадянства України. Але буде враховано і ряд винятків, додав Мельничук.

Також Кабмін хоче зобов'язати громадян РФ та громадян Білорусі, які набули громадянство України відповідно до закону «Про громадянство України» і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, подати документ про припинення іноземного громадянства протягом року з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо строк виконання такого зобов’язання вже сплив.

Крім того, особи, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, та отримали громадянство України, будуть зобов'язані скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський підписав закон про нові правила отримання громадянства України. Вони передбачають складання іспитів на знання української мови, історії та Конституції.

Як відомо, дискусія щодо обов'язкового іспиту для отримання громадянства України піднялася в українському суспільстві після того, як українське громадянство отримав російський журналіст Олександр Невзоров. 

До слова, у лютому Зеленський анонсував чергове «очищення» України від людей з паспортом Росії. Тоді українського громадянства позбавили низку колишніх топчиновників, зокрема: ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва; ексглаву МВС Віталія Захарченка; ексміністра освіти Дмитра Табачника; ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка; ексглави СБУ Олександра Якименка.

Теги: Кабмін закон громадянство росіяни

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