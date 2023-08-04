Зброя за рахунок України? Чи дісйно США поставили Тайвань у приіоритет
Тайвань вперше отримає зброю за рахунок американської допомоги, а не шляхом її купівлі
Файненшл Таймс надрукувала статтю про намір Адміністрації США зробити запит на постачання зброї Тайваню як частини запиту на постачання зброї Україні.
Це вже певний час обговорювалося у Вашингтоні, але для багатьох в Україні стало сенсацією. Для когось – приводом для розмов про «зраду» і про те, що Тайвань отримає зброю за рахунок України. Що, звісно, маячня, оскільки кожен отримає «своє». Але зовнішньополітичні наслідки цього кроку будуть дуже і дуже серйозними і їх варто обговорити.
Тайвань вперше отримає зброю за рахунок американської допомоги, а не шляхом її купівлі – тобто на той самий кшталт, як отримуємо її ми. В Конгресі США забезпечити підтримку такого «спільного» запиту буде легше – буде менше дискусій серед республіканців і двопартійний консенсус простіше побудувати. Але в Кремлі прочитають це як вияв слабкості і правильності своєї тактики «перечекати і виснажити Захід».
Цю загрозу непогано було б зустріти рішенням про надання Україні нової зброї, наприклад, ракет з довшим радіусом дії. Китаю це точно не сподобається, від слова зовсім.
Раніше Тайвань купував зброю, вона часто не надходила вчасно, не в останню чергу з політичних міркувань. Наразі ставки зростають, у січні наступного року на Тайвані відбудуться президентські вибори, які стануть рубіконом для китайської стратегії та тактики. Простір для гри для Китаю дуже широкий – в них братимуть участь кандидати від трьох, не двох партій, як раніше.
Китайці добре розуміють американську внутрішню політику і навряд «поведуться» на відповідь через поставки зброї РФ – вони не зацікавлені у санкціях з боку Заходу. Але чи будуть вони реально тиснути на РФ з метою отримати більш швидкий та кращий для нас результат – велике питання. А підвищення ставок з військовою допомогою перед виборами на Тайвані може все більше переносити фокус уваги з України на Тайвань, що нам цієї осени геть зовсім не потрібно. Цей аналіз можна продовжувати майже нескінченно, але один висновок є очевидним – те, що відбуватиметься навколо Тайваню, впливатиме на фокус уваги до нас, України. І «змагання» за цю увагу не в наших інтересах.
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