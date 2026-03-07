Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран відповів, що чекає на союзників США у разі ударів по країні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Іран відповів, що чекає на союзників США у разі ударів по країні
Маджид Тахт-Раванчі пригрозив країнам ЄС
фото: Reuters

Іран пригрозив Європі ударами у разі участі в атаках на країну

Країни Європейського Союзу, які приєднаються до ударів США та Ізраїлю по Ірану, стануть «законними цілями» для іранських атак у відповідь. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі, пише «Главком».

«Будь-яка країна, яка приєднається до агресії проти Ірану, приєднається до Америки та Ізраїлю в агресії проти Ірану, безумовно, також стане законною мішенню для іранських заходів помсти», – сказав він.

Як повідомляє Reuters, на тлі ескалації конфлікту деякі країни Європейський Союз, зокрема Франція, Греція та Італія, вже направили військові кораблі до регіону Близького Сходу.

Водночас більшість європейських лідерів закликають до деескалації та дипломатичного врегулювання конфлікту.

Зокрема канцлер Німеччина Фрідріх Мерц заявив, що Берлін працює разом із партнерами над пошуком підходів для припинення бойових дій з Іраном. При цьому він зазначив, що Німеччина поділяє цілі США та Ізраїлю у цьому конфлікт

Читайте також:

Теги: Іран Європа військові Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тегеран під час атаки США та Ізраїлю, 1 березня 2026 року
Іран. Спроба короткого аналізу
1 березня, 16:22
Джонсон наголосив, що надмірна обережність Заходу коштувала українцям життів
Як зупинити Путіна: експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон запропонував рішення
21 лютого, 17:58
Союзники України закликали РФ погодитися на припинення вогню
«Коаліція охочих» підтвердила участь у гарантіях безпеки для України
24 лютого, 16:43
Іран вдарив по п'ятизірковому готелю Бурдж-аль-Араб у Дубаї
Масштабна атака на Дубай: іранські безпілотники вдарили по готелям та аеропорту
1 березня, 02:57
Експерти прогнозували скромніше зростання на 137 тис. барелів на день
ОПЕК+ неочікувано збільшила видобуток на тлі війни з Іраном
1 березня, 14:59
Незначне підвищення видобутку нафти навряд заспокоїть ринок. Ціни реагуватимуть передусім на ситуацію в Перській затоці
На тлі кризи в Ірані злетять ціни на нафту: подробиці від Reuters
1 березня, 19:59
Центральне командування США заявило, що шестеро членів екіпажу успішно катапультувалися
ППО Кувейту помилково збила три винищувачі США
2 березня, 13:43
Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час переговорів
Трамп пригрозив зупинити всю торгівлю з Іспанією. Мадрид відповів
4 березня, 00:19
США розпочали війну з Іраном без повної підготовки
США визначили дедлайн завершення війни з Іраном
5 березня, 09:46

Політика

Іран відповів, що чекає на союзників США у разі ударів по країні
Іран відповів, що чекає на союзників США у разі ударів по країні
Ізраїль розпочав нову хвилю ударів по Тегерану
Ізраїль розпочав нову хвилю ударів по Тегерану
Білий дім відреагував на повідомлення ЗМІ про передачу Росією розвідданих Ірану
Білий дім відреагував на повідомлення ЗМІ про передачу Росією розвідданих Ірану
Трамп пояснив свою вимогу про капітуляцію Ірану
Трамп пояснив свою вимогу про капітуляцію Ірану
Відновити транзит нафти за три дні. Україна відповіла на ультиматум Угорщини
Відновити транзит нафти за три дні. Україна відповіла на ультиматум Угорщини
Єврокомісія шукає варіанти, як відремонтувати «Дружбу»
Єврокомісія шукає варіанти, як відремонтувати «Дружбу»

Новини

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Вчора, 14:58

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua