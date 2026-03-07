Іран відповів, що чекає на союзників США у разі ударів по країні

Іран пригрозив Європі ударами у разі участі в атаках на країну

Країни Європейського Союзу, які приєднаються до ударів США та Ізраїлю по Ірану, стануть «законними цілями» для іранських атак у відповідь. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі, пише «Главком».

«Будь-яка країна, яка приєднається до агресії проти Ірану, приєднається до Америки та Ізраїлю в агресії проти Ірану, безумовно, також стане законною мішенню для іранських заходів помсти», – сказав він.

Як повідомляє Reuters, на тлі ескалації конфлікту деякі країни Європейський Союз, зокрема Франція, Греція та Італія, вже направили військові кораблі до регіону Близького Сходу.

Водночас більшість європейських лідерів закликають до деескалації та дипломатичного врегулювання конфлікту.

Зокрема канцлер Німеччина Фрідріх Мерц заявив, що Берлін працює разом із партнерами над пошуком підходів для припинення бойових дій з Іраном. При цьому він зазначив, що Німеччина поділяє цілі США та Ізраїлю у цьому конфлікт