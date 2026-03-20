Війна на Близькому Сході. Дипломат пояснив, чому Ізраїль, по якому летять російські дрони, досі не критикує Москву

Посол Корнійчук: «Зараз до Ізраїлю прилітають модернізовані Росією безпілотники «Герань»

Ізраїль, попри атаки модернізованих російських безпілотників на свою територію, утримується від відкритої критики Москви через необхідність зберігати обережний баланс у відносинах. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Скажу так – ізраїльтяни мусять тримати баланс. Це все-таки маленька країна, розміром з Київську область. Тому вони і надалі будуть обережними і не будуть однозначно ставати на наш бік. Але я все одно вдячний ізраїльським колегам за те, що вони роблять в рамках своїх можливостей», – зазначив дипломат.

За словами посла, «їх бомблять, але вони все одно не можуть робити якихось жорстких випадів в бік Росії».

«Зараз до Ізраїлю прилітають модернізовані Росією безпілотники «Герань», які мають всередині штучний інтелект, і вони набагато більш швидкі та точні. Відомо, що Іран поставив до Росії за останні чотири роки балістичних ракет на понад $4 млрд. А Росія вже під час цієї війни на Близькому Сході підписала угоду на поставку Ірану сучасних реактивних систем залпового вогню на пів мільярда доларів та поступово її виконує», – зазначив Корнійчук.

Також Євген Корнійчук в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Ізраїлі наразі немає масової паніки серед українців через війну, а кількість охочих залишити країну залишається незначною. На виїзд через посольство зареєструвалися лише близько 25 осіб.

Водночас Корнійчук пояснив, що українці активно користуються альтернативними маршрутами для виїзду. Зокрема, через відкриті кордони з Єгиптом та Йорданією.