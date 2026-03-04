Головна Країна Події в Україні
Україна готова допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході – Зеленський

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Президент заявив, що Україна готова направити фахівців до країн Перської затоки
фото: Офіс президента України

Зеленський підтвердив готовність України надати практичну допомогу країнам Близького Сходу у стабілізації регіону

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі. 

Зеленський заявив, що Україна готова надати допомогу країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрозу іранських ударних дронів і ракет, які дестабілізують регіон і світовий ринок.

«Іранський режим, що намагається зберегтись попри все, створює очевидні загрози всім державам регіону, а також глобальній стабільності. Жодна держава поруч з Іраном не може почувати себе в безпеці», – зазначив Зеленський.

Президент також додав, що через Ормузьку протоку судноплавство практично зупинене, а реальних намірів до чесної дипломатії і фундаментальних змін іранський режим поки не демонструє.

«Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та Сполучених Штатах, так і з країнами – сусідами Ірану. Вчора я говорив з лідерами ОАЕ та Катару. Сьогодні вже були розмови з лідерами Йорданії та Бахрейну», – написав президент. 

Зеленський також заявив, що всі ці країни мають серйозний виклик і звертаються до України по допомогу у захисті цивільних від іранських ударних дронів – таких самих, які атакували українські міста та інфраструктуру протягом війни.

Президент запевнив, що Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації.

«Українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні», – підкреслив глава держави.

«Главком» також писав, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з Королем Йорданії Абдаллою II ібн Аль-Хусейном. Головною темою переговорів стала критична ситуація на Близькому Сході та зростання напруженості в регіоні Затоки. Сторони також обговорили кроки для посилення політичного діалогу та взаємодії у секторі безпеки, щоб ефективніше реагувати на дестабілізацію, спричинену ескалацією конфлікту навколо Ірану.

