Ескалація на Близькому Сході: ОАЕ відбили масовану атаку Ірану

Чотири безпілотники все ж впали на території ОАЕ

Ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. У неділю, 8 березня, Об'єднані Арабські Емірати зазнали масштабної повітряної атаки з боку Ірану. Водночас ізраїльські сили завдали ударів безпосередньо по іранській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Міністерство оборони ОАЕ повідомило про запуск Іраном 16 балістичних ракет та понад 117 безпілотників.

Еміратська ППО відпрацювала надзвичайно ефективно – перехоплено всі 16 ракет (одна впала в море) та переважну більшість дронів.

Чотири безпілотники все ж впали на території ОАЕ. Влада заявила про готовність «рішуче протистояти» загрозам. Бахрейн звинуватив Тегеран у нападі на опріснювальну установку, що свідчить про розширення переліку цілей Ірану на цивільні об'єкти.

Ізраїльська авіація завдала удару по нафтовому об'єкту в Тегерані. Очевидці повідомляють про густі стовпи диму над деякими частинами іранської столиці. Окрім цього Ізраїль активізував наступ у Лівані, намагаючись знищити угруповання «Хезболла». Кількість загиблих там перевищила 300 осіб.

Загальні втрати з початку війни вже становлять щонайменше 1230 людей в Ірані та близько десятка в Ізраїлі. Загинули також шестеро американських військових.

Політична напруженість досягла піку. Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що у країни «немає іншого вибору, окрім як відповідати» на тиск США та Ізраїлю. При цьому іранські прихильники жорсткої лінії відкрито погрожують сусідам по Перській затоці, заявляючи, що їхні території використовуються «ворогом».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що, за його даними, відповідальність за трагічний удар по дівочій школі в іранському місті Мінаб, що стався 28 лютого, несе сам Іран. Водночас ситуація залишається вкрай напруженою через результати незалежних розслідувань, які вказують на можливу причетність американських сил.

До слова, міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив із різкою критикою військових дій на Близькому Сході, закликавши Сполучені Штати та Ізраїль до негайного припинення вогню. Під час пресконференції в межах щорічних «двох сесій» у Пекіні головний дипломат КНР попередив, що «полум’я війни» загрожує вийти за межі регіону, а сам конфлікт не приносить користі жодній зі сторін.