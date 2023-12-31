Чи все в Україні для фронту? Чи все в Україні для перемоги?..

«Враґ хітьор і каварєн. В ньом звєріная злоба. Сматрі в оба!»

«Все для фронту! Все для перемоги!» – з таким патріотичним закликом Йосиф Сталін звернувся до громадян Совєтського Союзу під час свого виступу по радіо 3 липня 1941 року. Кількома днями раніше ця думка була закладена в директиву Ради народних комісарів СССР.

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Слід зазначити, що тодішній совєтський уряд у стислі терміни розробив програму перетворення країни в єдиний бойовий табір, підпорядкований єдиній меті – перемозі над нацистами. Чіткий і зрозумілий заклик підтримали всі верстви населення СССР.

Про смертельну небезпеку, яка нависла над країною, совєтським громадянам нагадували й інші пропагандистські гасла: «У праці – як у бою!», «Фронту треба – зробимо!», «Нещадно розгромимо і знищимо ворога!», «Будь пильний!» тощо. Комуністичні функціонери дуже добре розумілися на важливості та ефективності візуалізації пропагандистського механізму як ідеологічного чинника. По всій країні розклеювались плакати з різноманітними патріотичними сюжетами і гаслами. Мільйонні наклади різноманітних агітаційних матеріалів, створених талановитими художниками-плакатистами, справно виконували свою мобілізуючу функцію. Професійно створені узагальнені образи героїв-захисників і підступних ворогів у максимально дохідливій формі пояснювали, підтримували і мотивували народ у боротьбі з брунатною навалою.

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Викликає подив, чому діючий український уряд досі не скористався досвідом не лише совєтського, але й американського чи англійського агітпропу часів Другої світової війни. Невже в нас бракує художників-плакатистів, спроможних мобілізувати свій талант для захисту Вітчизни? Невже Українська держава неспроможна організувати тиражування агітаційних матеріалів, потрібних і для фронту, і для тилу?

P.S.

Біля КПП при вході на територію військової частини, де мені довелось служити 40 років тому, бовванів совєтський пропагандистський баннер з промовистим написом: «Враґ хітьор і каварєн. В ньом звєріная злоба. Сматрі в оба!».

У перекладі українською – «Ворог хитрий і підступний. У ньому звірина злість. Дивись в обидва!» – агресивний московитський пафос й образність дещо втрачаються, однак подумав, що саме гасло у добре продуманій рифмованій чи алегоричній формі й належному художньому оформленні з успіхом цілком можна використати як елемент наочної агітації проти кремлівського супостата в одному з навчальних центрів ЗСУ. Проблем з авторським правом, гадаю, не виникне.